Locatelli brilha com a vitória da Itália nas oitavas de final da Euro 2020

Roma (AFP) – Suas asas estão saltando para a frente como uma Ferrari. Os meio-campistas têm a habilidade de marcar como atacantes. As reservas parecem ser o começo.

O novo visual da Itália impressiona com seu estilo ofensivo no Campeonato Europeu.

O meio-campista Manuel Locatelli marcou duas vezes, quarta-feira, quando a Azzurra venceu a Suíça por 3 a 0 e se tornou o primeiro time a chegar às oitavas de final da Euro 2020, e o fez com uma partida sem demora.

Eles também conseguiram sua décima vitória consecutiva.

“Tenho a sorte de ter grandes jogadores que amam jogar futebol, que gostam de se divertir e correr riscos … essa é a essência do futebol”, disse o técnico da Itália, Roberto Mancini.

Como de costume – e talvez a única característica que as equipes italianas trouxeram no passado – a defesa era impenetrável.

É uma grande reviravolta para uma equipe que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018.

A Itália manteve sua invencibilidade de 29 jogos, menos que o recorde da equipe, e manteve sua décima série sem sofrer golos naquela rodada.

Mas Mancini destacou que a Itália ainda está atrás de França, Portugal e Bélgica na lista de candidatos ao torneio.

“Um é o campeão mundial, o outro é o campeão europeu e um é o número um há muito tempo”, disse Mancini. Eles foram moldados ao longo do tempo e, claro, estão bem na nossa frente. Mas tudo pode acontecer no futebol. Não é uma coisa certa. “

O primeiro gol de Locatelli surgiu após uma troca de livros didáticos com o companheiro de equipe de Sassuolo, Domenico Berardi, no meio do primeiro tempo. Seu segundo gol veio com um chute rasteiro logo após o final do primeiro tempo, que deixou o goleiro suíço Jan Sommer imóvel.

Ciro Immobile somou seu terceiro gol com outro gol de longo alcance aos 89 minutos e marcou seu segundo gol no torneio.

Giorgio Chiellini marcou um gol perdido em uma revisão de vídeo no início da partida devido a uma bola de handebol. Em seguida, o capitão italiano saiu ferido na coxa esquerda.

A Itália lidera o Grupo A com seis pontos, depois de vencer a Turquia por 3-0 na partida de estreia. O País de Gales está em segundo lugar, quatro pontos atrás, depois de vencer a Turquia por 2 a 0 em Baku.

A Suíça tem um ponto e a Turquia zero.

“Eles nos causaram muitos problemas e não jogamos 100%”, disse o técnico da Suíça, Vladimir Petkovi. Ele disse. “Não estávamos seguros em campo, o que geralmente não é nosso personagem.”

O primeiro gol de Locatelli foi um jogo ofensivo.

Ele começou com um passe longo da metade da Itália para Berardi na direita. Berardi, então, devolve a bola para um imprudente Locatelli, que rebate a bola à queima-roupa.

“Manu e eu nos conhecemos muito bem”, disse Berardi. “Foi inteligente dar-me a bola e continuar a correr.”

“Foi um golo extraordinário”, acrescentou Mancini.

E a crença é que Locatelli não decidiu sua vaga inicialmente apenas por causa da lesão do jogador mais experiente Marco Verratti, que deve retornar para a próxima partida contra o País de Gales.

Aos 23 anos, Locatelli se tornou o artilheiro mais jovem do torneio até o momento.

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma salvou o nocaute com uma defesa dupla de Stephen Zuber no final do segundo tempo.

A Azzurra marcou 30 gols sem resposta nos últimos 10 jogos.

Nos jogos finais do grupo, a Itália ficou em Roma para enfrentar o País de Gales, enquanto a Suíça voltou a Baku para enfrentar a Turquia.