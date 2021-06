Nós descobrimos a mentira. As desculpas são desmontadas … “

Dennis Bibbetton E a Viva pela vida. Alberto Matano: «A desculpa foi desmontada …». Hoje, durante o Rai1, voltamos a falar sobre o caso da menina de Mazara del Vallo, que morreu aos quatro anos em 1º de setembro de 2004.

Leia também> Dennis Pipiton, o testemunho chocante de Vita para Derita: “Onde estava Anna Corona naquele dia? Eu estava no hotel e ela … ”

O anfitrião fala sobre Gaspari Ghalib, ex-namorado de Jessica Polizzi. “Eu anunciei – explica Matano – Ele fica sabendo do desaparecimento de Denise por meio de Jessica, que liga para ele para dizer para cuidar de TJ Vallow. Mas este telefonema está longe de ser encontradoA repórter Lucila Masucci acrescenta:Ghalib disse que estava assistindo desenhos animados e Jessica ligou para ele. Pena que o telefonema não está lá. A última chamada é 13,10. Mas como Ghalib soube do desaparecimento se a notícia foi ao ar às 13h39. Isso significa que ele sabia antes que a notícia se tornasse pública».

O convidado em questão era o Marechal Francesco Lombardo, que conduziu as investigações e disse: “Ghalib disse que está assistindo Dragon Ball e Os Simpsons, mas o show ainda está em espera para o verão. Quando Dennis perdeu o celular de Jessica, ele supostamente conectou as células perto do local do desaparecimento». Masucci conclui: «O Ministério Público também funciona no Hotel Ruggero II. Eles estão ouvindo de pessoas, algumas das quais já estavam no arquivo de investigaçãoA busca continua.

Sia Jessica Zona Dennis desaparece, muito perto. Os tempos são sugestivos.

11,37

Quando Denise desapareceu, seu celular conectou as células próximas ao local do desaparecimento.

Última atualização: quinta-feira, 17 de junho de 2021 às 18:43



© Reprodução reservada