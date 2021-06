Novos voos da TAP para Santo Domingo e uma rede competitiva

Para além do restabelecimento da rede e da operação de frequências, tanto em Itália como no Atlântico, a TAP pretende também anunciar a abertura de uma nova rota de inverno para Santo Domingo. A linha Lisboa – Punta Cana será servida com dois voos semanais, às quartas e sábados, da primeira quinzena de dezembro até 26 de março de 2022, com partida de Lisboa às 17h00 e chegada à ilha às 21h20 em sentido contrário , de Punta Cana às 10h50. Desembarque noturno em Lisboa às 10h20 (hora local). Os voos da Itália já estão disponíveis para venda a partir de € 449.

Esta segunda rota da TAP, que vai abrir ainda este ano para a América Latina, a par de Lisboa-Cancún (a operar desde 27 de março), reforça a competitividade e a posição da transportadora, como porta de entrada privilegiada para as viagens transatlânticas na Europa. Os novos voos serão operados pelo inovador Airbus A330neo, que proporciona aos passageiros um voo confortável com as mais recentes tecnologias disponíveis, incluindo o avançado sistema de entretenimento e conectividade a bordo.

A transportadora portuguesa está a restaurar gradualmente as operações e agora podem ser reservados voos de partida a partir de todos os seis aeroportos italianos que serve. Além de Roma e Milão, as partidas de Veneza (a partir de 26 de junho), Nápoles (a partir de 28 de junho), Florença (a partir de 1º de julho) e Bolonha (a partir de 2 de julho) foram adicionadas atualmente.

Além disso, graças à recente parceria com a AccesRail e ao subsequente acordo de codeshare com a Trenitalia, existe a possibilidade de incluir, num único bilhete, os comboios de alta velocidade e as viagens aéreas, tornando a oferta da rede italiana ainda mais generalizada. Assim, você pode escolher entre começar ou terminar sua viagem confortavelmente nas estações centrais de muitas cidades.

Os bilhetes emitidos de 1 de junho a 31 de julho beneficiam de uma mudança gratuita de bilhete dentro da validade do bilhete. Desta forma, a TAP proporciona a todos os seus passageiros uma maior flexibilidade, permitindo-lhes reservar e organizar os seus voos com segurança. A mudança será gratuita se for feita pelo menos 3 dias antes da data de saída programada. Todos os termos de flexibilidade de reserva em: https://www.flytap.com/it-it/promo/prenota-in-sicurezza

Com a TAP, agora é possível enviar novos pedidos de reembolso via GDS. O serviço é válido para bilhetes que ainda não foram objeto de solicitação de reembolso por meio do link do BSP * e os detalhes estão disponíveis em tapagents.it.