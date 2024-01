Miley Martens, amor sem fim por ele: de repente eles estavam juntos | Clerici está muito feliz com esse relacionamento

Não há dúvida sobre isso. Mile Martinis se apaixonou perdidamente por ele. Obviamente sua mãe não pôde deixar de ficar feliz com isso.

Isso nunca aconteceu É fácil para os pais verem seus filhos crescerem E vê-lo dar os primeiros passos na vida. Por um lado, ele não pode deixar de ficar feliz com isso, mas ao mesmo tempo é inevitável para ele Viva este momento com tristezaPorque isso significa que O momento em que a jornada começará está cada vez mais próximo Com suas próprias asas.

Principalmente para quem a ajudou em todos os momentos do seu crescimento, nunca será fácil. Felizmente, porém Ele parece estar levando as coisas bem no momento.

Antonella Clerici parece ter feito exatamente isso É bem aceito que sua filha se apaixonou dele. Não faz muito tempo Ele também tirou uma foto do novo casalO que retrata toda a emoção entre os dois.

Não há nada a dizer, Parece que o amor deles é real. Quem sabe como isso se desenvolverá com o tempo. Por enquanto só podemos confirmar que eles são um casal verdadeiramente lindo.

Aprovação da mãe, interesse do pai

Se Antonella Clerici parece ter aceitado bem o novo amor de sua filha Miley Martens, Quem sabe como seu ex Eddie vai lidar com isso. Ele é o pai de Miley e um homem Ele se preocupa muito com ela e sua felicidade.

Ela considera sua filha sua princesinha e definitivamente não deixará ninguém partir seu coração. Então é bom que o novo amor de Miley esteja se comportando bem com ela. No entanto, até agora parece que eles estão mais felizes juntos do que nunca, então Eddie Martens pode respirar aliviado por enquanto. Sua filha Está em excelentes mãos, ou melhor, em excelentes patas.

O primeiro amor de Miley são cavalos

Ao contrário do que você imagina, parece que o primeiro amor de Miley Martens não foi uma pessoa, mas… animalexatamente cavalo. Mayla realmente Ela não se apaixonou por alguém, mas por algo, que foi andar a cavalo.

Veja como ele está feliz na foto que sua mãe tirou dele e que ela queria acompanhar com a descrição.”Paixão por cavalos“. Ela está em seu cavalo pronta para correr, livre como o ar e feliz como nunca antes.