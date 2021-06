Eros, nova música de Fabio Ruvasi: reação de Aurora Ramazzotti no Instagram

Eros Ramazzotti aos 57: as mulheres de sua vida, incluindo suas filhas

Fabio Rovazi Ele volta depois de dois anos de silêncio e o faz com estilo Eros RamazzottiAnunciando a nova música minha felicidade. A notícia surpreendeu a todos, inclusive Aurora Ramazzotti, filha de Eros e Michelle Hunziker que gostou dela no Instagram.

Era o mesmo para anunciar a grande volta do ex-protetor de Videz e colaborar com Eros. Fabio Rovazi dele Perfil do Instagram Ele revelou a capa da música e comentou: “Depois de dois anos, estou muito feliz por estar de volta Esta bomba atômica.

Eros, por sua vez, relançou a capa da música no Instagram e identificou seu parceiro: “rovazzi GENIO DELLA HELICITY ♂‍♂️”.

minha felicidade Ele sai dia 25 de junho e promete ser o lema do verão que é a resposta de Ruvazi Tendência, a peça que reúne o trio inédito composto por Orita Berti, Achille Lauro e, de fato, Fides. E depois, é claro, há os Maneskins que competem bem com Fábio e Eros.

Ruvasi e Ramazzotti já se conheceram profissionalmente em 2018 para o vídeo Eu faço o que eu quero. A nova colaboração entre os dois foi saudada com grande entusiasmo pelos fãs. Mas antes de mais nada, Aurora Ramazzotti que respondeu com entusiasmo aos posts de seu pai e de Fábio “EDDAJEEEEEEEEEEEE🔥🔥”. e em Histórias de perfil Ele comentou a notícia, expressando seu espanto, “assim que soube da notícia nas redes sociais”.

Assim que a bomba foi lançada, muitos se apressaram em escrever para os dois para cumprimentá-los, incluindo Gianni Morandi: “Depois da felicidade vem a felicidade!”. Colapesce, Monica Leofreddi e Lorella Cuccarini mostraram o seu entusiasmo, ao que Rovazzi respondeu: “É uma honra 🔥 quebrar tudo 💣”.

o único minha felicidade Também marca o retorno de Eros Ramazzotti, seu último álbum de estúdio, Existe vidaRemonta a novembro de 2018.