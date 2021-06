Horóscopo hoje, 17 de junho: determinação em Áries, oportunidades que podem ser exploradas para Libra

Torre do Barba Negra hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021.

Áries. 21/3 – 20/4

Ao ouvir o alarme, mostre coragem e levante-se com o pé direito para ficar cara a cara com a quantidade de trabalho que o espera no escritório.

Toro. 21/4 – 20/5

Quinta-feira está em linha com a previsão mais otimista, graças ao trígono da lua-Urano. Ambiente confortável com família e amigos. Conversas divertidas.

Gêmeos. 21/5 – 21/6

O ambiente é propício para quem sente a necessidade e o desejo de estreitar o vínculo com os entes queridos, ainda que à custa de um pequeno sacrifício.

Câncer. 22/6 – 22/7

Unido à Terra por um sólido fio de coesão, esticado pela Lua em Virgem, Vênus no signo adquire solidez, força e clareza.

Lyon. 23/7 – 23/8

Despesas domésticas e comerciais exigem uma revisão. Estude estratégias econômicas mais sábias e aposte tudo na economia.

virgem. 24/8 – 22/9

Você está certo em atingir objetivos elevados, mas como de costume, apesar das garantias que recebeu, você erroneamente acredita que não tem os números para alcançar.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Não peça muito quando as circunstâncias não estiverem a seu favor. Siga as instruções que a vida lhe dá todos os dias.

O escorpião. 23/10 – 22/11

O trânsito da Lua em Virgem simétrico a Vênus, com o entusiasmo de sempre, corrige as coisas. A intuição difusa torna todos os objetivos possíveis.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sob a arma de Netuno, a Lua em Virgem direciona o espírito de aventura interior, em direção à busca interior, raízes, espiritualidade.

Capricórnio. 22/12 – 20/01

Em Trígono com Urano, a Lua em Virgem remodela contrastes, suaviza mal-entendidos e oferece uma oportunidade para uma intervenção brilhante e decisiva.

Aquário. 21/1 – 19/2

Quando o céu tem um dia tranquilo, mesmo que não seja muito brilhante, especialmente nessas horas, devemos agradecer sabiamente.

peixe. 20/2 – 20/3

No conflito entre Mercúrio e a Lua, Vênus joga a parte do leão. Substituindo a perseverança pela bondade, você alcançará mais.

© Todos os direitos reservados