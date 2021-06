O novo Cranchi A46 Luxury Tender foi transmitido

A Cranchi Yachts escolheu um formato digital para o seu evento de apresentação de modelo mais recente: o A46 Luxury Tender, um iate de luxo por suas características e atitude e digno de um lançamento com um caráter inovador.

Em 14 de junho de 2021, clientes, proprietários, revendedores e jornalistas de todo o mundo puderam assistir à inauguração do A46 Luxury Tender por meio de um evento de transmissão simultânea. Os designers que o conceberam apresentaram o iate, num diálogo polifónico que contou também com Andrea Piccioni, Chefe de Vendas da Volvo Penta, e sobretudo Christian Grande, que mais uma vez destacou o seu talento ao assinar uma direcção artística totalmente original. O evento foi transmitido pelo Marine Test Center, showroom da Cranchi Yachts em San Giorgio de Nogaro, no Adriático.

Oferta de luxo Cranchi A46

Lance de luxo A46

A linha Newborn Cranchi Yachts é uma lancha luxuosa de 46 pés de altura, com características distintas que também a tornam ideal como um day boat ou speed cruiser. Olhando para ele, você imediatamente sente uma sensação de originalidade, percebe o poder e a beleza da ideia.

O designer Christian Grande quis enfatizar as linhas horizontais: a faixa segue uma linha muito esticada e não é interrompida por nenhum elemento vertical ou marca. O acento da bracelete é acentuado pelas linhas do corpo de vidro que define a caixa. Um corte básico, delicado mas não agressivo.

Toda a circunferência do iate pode ser percorrida com o pé seguro sobre os tendões andáveis, sem encontrar quaisquer obstáculos. Assim, é muito conveniente mover-se do centro do barco – onde a unidade de direção, haste e mesa estão localizadas – em direção à proa do navio e em direção à popa onde os assentos adicionais e espaços de conforto se encontram: assim, três poços centros de gravidade espaçados são criados ao mesmo tempo perfeitamente conectados para fornecer ao proprietário um lugar seguro dedicado à diversão, relaxamento e convivência.

O animado e autêntico centro emocional do iate é o elegante recanto da cozinha, equipado com fogão, pia, geladeira e máquina de gelo para melhor usufruir de momentos de descontração e diversão, momentos de petiscos ou refeições. Na parte de trás do bar encontra-se uma mesa que oferece amplos assentos em ambos os lados: um sofá na direção do bar e, no lado oposto, o amplo solário na parte de trás que, graças ao encosto regulável, serve de segundo sofá.

Oferta de luxo Cranchi A46

Em frente ao bar, há três bancos dianteiros em um estilo elegante e esportivo. O piloto recebe um assento central, na frente do qual está um grande painel de direção equipado com os melhores eletrônicos da atualidade, para manobrar o barco e gerenciar todos os sistemas de automação residencial e entretenimento.

A posição de direção é protegida por um pára-brisa envolvente e uma tampa superior incomum que é um dos fatores originais do A46 Luxury Tender. Icônico pela beleza de suas linhas e o efeito cromático sugestivo das fibras de carbono, o deck sólido de largura total caracteriza a profundidade da estética e do caráter de seu iate. A capa é de alta tecnologia, muito leve e resistente, com iluminação e sistema Hi-Fi integrado, mas as sensações que pode evocar são bastante românticas. Sobretudo graças ao sistema de lâminas que permite abrir a capota rígida em poucos segundos, criando peças de luz e sombra que fazem propostas únicas, em perfeita sintonia com o estilo requintado da A46. A sombra fornecida pelo tampo sólido também pode ser estendida para o resto do cockpit graças a acessórios ergonômicos.

Na proa do navio existe também um segundo solário, que, graças a uma configuração que lembra a clássica ponte portuguesa, é ideal como assento adicional.

Em vez disso, a zona da popa é dominada por um grande solário que, como mencionado, pode desempenhar uma dupla função graças ao encosto ajustável e amovível que permite isolar o sofá que se inclina para a mesa de centro.

Oferta de luxo Cranchi A46

Para descobrir as características mais surpreendentes do A46 Luxury Tender, no entanto, é preciso olhar para os aspectos deste deck. As bordas superiores das laterais são largas e proporcionam um assento extra confortável, perfeito para momentos de convivência casual. As próprias anteparas podem ser abertas com um servomecanismo operado eletricamente para expandir significativamente o convés da cabine (mais de 5 metros) com duas varandas projetando-se acima da água, em perfeita continuidade com o piso da cabine. Aqui está outro fator bacana: o espaço é ampliado e os acessos à água duplicados, com duas plataformas nas laterais somadas à plataforma de ré, que por sua vez pode ser movida no sentido para cima / para baixo e no sentido transversal.

Sob o solário traseiro existe uma garagem que pode acomodar tendas pneumáticas de até dois metros de comprimento, e a praia de afundamento é muito útil para colocá-la na água e trazê-la de volta.

Acontece que este iate exige vida ao ar livre, mas isso não significa que o estaleiro tenha negligenciado os espaços sob o convés com soluções conversíveis altamente elegantes e práticas. Na verdade, a dinette pode ser convertida em uma área de dormir, acrescentando à acolhedora cabine de ré. O banheiro tem um box amplo separado.

Diversas são as soluções, tanto no porão quanto no cockpit, que facilitam a conectividade com dispositivos eletrônicos: tomadas USB estanques, carregadores universais sem fio para smartphones e sistemas de áudio e entretenimento que podem ser gerenciados de qualquer lugar.

O novo A46 Luxury Tender é movido por dois motores Volvo Penta IPS D6 com 480 HP (2 x 353 kW) cada – garantindo ótima mobilidade e reduzido consumo de combustível.

As cores e a decoração do casco podem ser personalizadas através do programa Cranchi Atelier para tornar o estilo deste iate único, inspirado na vibrante e alegre cultura mediterrânea.

Oferta de luxo Cranchi A46

Marine Test Center e Crunchy Special Show

Apresentado em San Giorgio di Nogaro, no Centro de Testes Naval de Cranchi Yachts, o A46 Luxury Tender é um showroom permanente localizado em um magnífico cenário natural, facilmente acessível dos aeroportos de Milão, Veneza, Treviso e Trieste.

Aqui, desde o verão de 2020, o estaleiro propôs o Cranchi Private Show, um evento que permitiu a clientes e jornalistas ver e vivenciar a coleção Cranchi em um ambiente exclusivo, privado e seguro. O Cranchi Private Show é organizado em associação com a rede de revendedores Cranchi Yachts que os clientes podem contatar para agendamentos.