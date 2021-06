A vingança de Monica Lewinsky: a série do escândalo de Clinton está finalmente pronta

Inspirado no ensaio de Jeffrey Tobin, “Broad Conspiracy”, será o terceiro capítulo da série de antologia “American Crime Story”: As duas primeiras temporadas consecutivas da série focaram no caso OJ Simpson e no assassinato de Gianni Versace. . Para a interpretação de Monica Lewinsky encontramos a atriz e cantora Penny Feldstein, enquanto colocamos o rosto de Clinton é Clive Owen. Eddie Falco interpreta Hillary Clinton e Sarah Paulson em vez de Linda Tripp.

Nos últimos anos, Lewinsky se reinventou como escritora, ativista e dona de uma produtora chamada “Alt Ending”. O ponto de partida para Monica 2.0 foi o longo artigo para a Vanity Fair de 2014 em que o ex-estagiário do Sexgate revisou de seu ponto de vista pessoal os acontecimentos que aconteceram no centro do furacão da mídia e que chamaram a atenção por meses, em 1998 o a opinião pública mundial causou graves repercussões do escândalo em seu estado emocional. Monica voltou ao cargo no ano seguinte com Ted Talk “The Price of Shame”, seguida por cerca de vinte milhões de pessoas. Desde então, suas campanhas contra o cyberbullying e outras formas de assédio e intimidação online têm sido elogiadas pela mídia.

O projeto de TV não é o único em andamento para o ex-estagiário da Casa Branca: há também um documentário da Hbo Max, “15 Minutos de Vergonha”, que, de acordo com a plataforma de streaming, explorará a “epidemia de vergonha” em cultura contemporânea.