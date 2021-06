Da torcida à sujeira – agora o fim está aqui

chilrear: Tweet embutido

Quando o árbitro explodiu a partida entre Alemanha e República Tcheca no final da noite de 23 de junho de 2004 em Lisboa, o novo fracasso da Alemanha foi uma realidade. A Alemanha deixou o Campeonato Europeu pela segunda vez consecutiva após apenas a fase de grupos. O então capitão da liga, Rudi Fuller, deixou seu cargo logo em seguida, apesar das esperanças da liga de que o ex-campeão mundial continuaria. Voller disse que a Alemanha precisava de um capitão da seleção nacional que pudesse começar do zero antes da Copa do Mundo de 2006 em casa, após o que a busca por um salvador começou. Ottmar Hitzfeld encabeça a lista de candidatos da Bundesliga, que já havia deixado o Bayern de Munique. Hitzfeld recusou por motivos de saúde e disse que não estava na posição certa para liderar a Alemanha, especialmente durante a Copa do Mundo em casa. Outro nome da lista era “König Otto” (Otto Rehhagel), que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Europeu com a Grécia. Mas, você sabe, não era Otto também. Apenas 35 dias após a saída de Fuller, Jürgen Klinsmann foi nomeado o novo capitão da seleção nacional e assumiu o comando de Joachim Loew. Este foi o início de uma era longa e agitada com Löw.

Joachim Loew foi assistente técnico de Jürgen Klinsmann por dois anos. Este foi um momento muito transformador para a seleção alemã. Não só pela Copa do Mundo de 2006 em casa, mas também pelo estilo de treinador que Klinsmann traz consigo desde que esteve nos Estados Unidos. Até então, ela era considerada uma jogadora de futebol da “velha escola” na Alemanha, quando se tratava de treinamento e carreira. Klinsmann introduziu exercícios físicos e dietas rígidas, que antes não eram usados ​​no futebol alemão. No início, as pessoas riram do estilo de Klinsmann e havia pouca esperança de que a Alemanha vencesse uma boa Copa do Mundo. Mas Klinsmann e Loew conseguiram refutar as críticas e no verão de 2006 tornou-se “Weltmeister der Herzen”. A seleção nacional de Klinsmann e Loew conquistou o coração do povo alemão e proporcionou grande entretenimento. No entanto, não demorou muito e, eventualmente, depois que os alemães venceram Portugal (3: 1), eles tiveram que ganhar uma medalha de bronze.

Depois da Copa do Mundo de 2006 em casa, Klinsmann agradeceu a si mesmo e Jogi Loew teve que substituí-lo e assumir a responsabilidade principal pela seleção alemã.

Foi a primeira partida de Lowe entre Alemanha e Suécia.

Foi uma vitória estável por 3-0 sobre Lars Lagerback. Depois disso, começaram as classificatórias para o Campeonato da Europa 2008 (Áustria / Suíça). Esta qualificação terminou com uma perda de apenas dois pontos, um cruzamento para o Chipre e uma derrota para a República Checa.

No torneio de 2008, chegaram à final onde foram finalmente derrotados pela Espanha com um placar de 1: 0 após um gol de Fernando Torres.

VM 2010

Mais uma vez, a Alemanha alcançou uma forte classificação, perdendo apenas dois pontos (3: 3 e 1: 1 para a Finlândia). No mesmo torneio, a Alemanha novamente teve que jogar uma palha curta contra a Espanha. Desta vez, o cabeceamento de Puyol foi o único gol da partida, quando as duas equipes se enfrentaram nas semifinais. No entanto, a Alemanha conquistou o bronze novamente após vencer o Uruguai por 3: 2. Muller marcou um dos gols e se tornou o artilheiro do torneio com seus cinco gols. (Wesley Schneider, David Villa e Diego Forlan também marcaram cinco gols cada durante a Copa do Mundo de 2010, mas Muller foi premiado com a “Chuteira de Ouro” por fornecer três assistências durante o torneio.

Em 2012

Qualificação impecável para o Campeonato da Europa 2012 pela Alemanha – dez vitórias consecutivas e um saldo de gols de 34: 7.

A Alemanha chegou às semifinais, perdendo para a Itália após dois gols inesquecíveis de Balotelli.

VM 2014

As outras eliminatórias da Copa do Mundo foram concluídas sem perdas. Ele perdeu apenas um ponto para a Suécia. Esta é uma partida relutante de se falar (4: 4) …

Então, os próprios playoffs se tornaram históricos. A Alemanha se tornou o primeiro país europeu a vencer a Copa do Mundo na América do Sul depois de vencer a Argentina por 1 a 0 na final. A partida que todos lembram deste torneio é um evento histórico entre Brasil e Alemanha nas semifinais. A Alemanha humilhou o Brasil em casa na proporção de 1: 7, além disso, Klose (de volta) conquistou o título de “Rei do Tiro” pela Alemanha e se tornou o maior goleador da história da Copa do Mundo:

Miroslav Klose: 16 gols, 24 gols

Ronaldo: 15 gols em 19 jogos

Gerd Muller: 14 joules em 13 (!)

Essa medalha de ouro na Copa do Mundo fez com que todos os jogadores alemães e o capitão da seleção, Joachim Loew, fossem históricos.

em 2016

Durante a qualificação para o Campeonato Europeu de 2016 (França), Löw sofreu apenas sua segunda e terceira derrotas na qualificação para o Campeonato Europeu. É como uma repetição, mas a Alemanha voltou às semifinais ao perder para a França (2 a 0).

VM 2018….

Durante a qualificação para a Copa do Mundo 2018, tudo parecia promissor e interessante. Pote total durante a qualificação e agora a Alemanha queria defender o ouro da Copa do Mundo.

Como todos sabemos, isso foi um fracasso total para a Alemanha. A Copa do Mundo é cheia de muitas coisas dentro e fora do campo.

Avaliações

Após o colapso na Rússia, as críticas de Löw foram bem-vindas, e com razão. Os resultados foram muito ruins e o mínimo foi medido várias vezes. Vocês que acompanham meu blog sabem que não gosto de todas as escolhas que Löw faz. Um exemplo é que Löw vai jogar uma formação 3-4-3 durante o Campeonato Europeu. Acho que a tática escolhida não é adequada para a Alemanha em termos de material e história do jogador. Posso dizer que não estou sozinho nessa crítica. Em princípio, toda a “equipe de especialistas” na Alemanha é contra esta eleição. Mas agora é. Espero que Loew nos influencie e que a Alemanha conquiste seu primeiro ouro no Campeonato Europeu de Wembley, como em 1996.

Até o momento, foram 193 partidas como capitão da seleção alemã Loew:

123 vitórias

38 cruzes

32 perdas

464: 196 com uma diferença de gols

1 derrota nas eliminatórias da Copa do Mundo

4 derrotas nas eliminatórias da Copa do Mundo

Começo do fim

Acredito em onze partidas na noite seguinte contra a campeã mundial França.

Uma situação da qual não tenho certeza é se Havertz está à frente de Sane. Muitos que estavam no campo alemão dizem que Havertz entrou com peso após a vitória de CL. Ele também provou estar em boa forma contra a Letônia. Por outro lado, Sane era mais difícil. É preciso dizer também que Leon Goretzka ficou ferido e, portanto, não estava lá desde o início.

A partida desta noite será a 50ª partida do Campeonato Europeu da Alemanha. O país com o maior número de jogos do Campeonato Europeu.

Se Loew conseguir levar a Alemanha à final em 11 de julho, esta será sua 200ª partida como capitão da seleção nacional. Um grande professor merece ser coroado de ouro.