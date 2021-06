Versão indiana também suspeitada no norte da Sardenha: “Surto no set da Pequena Sereia”

Também existe um delta – ou índio – tipo de cobiça na Sardenha. pelo menos doze Os casos foram descobertos no sul da Sardenha, e agora mais 15 casos suspeitos estão sendo examinados pelo laboratório de virologia Aou, todos atribuídos ao surto de Trinità d’Agultu, que eclodiu no set do filme da Disney “A Pequena Sereia” que foi sendo filmado nos dias de hoje entre o Castelsardo e Golfo Aranci.

Esta manhã foi oficialmente 15 positivo para o vírus, incluindo 12 membros do esquadrão Disney, um dos quais está hospitalizado no departamento de doenças infecciosas em O Sassari. Os demais encontram-se isolados nas instalações turísticas onde se hospedam, entre Trinita d’Agulto e Isola Rossa.

Espere uma semana ou dez dias pelos resultados do sequenciamento para ter certeza do tipo de vírus que mudou.

Mais de 150 swabs foram realizados entre os contatos diretos dos positivos, cujo resultado é esperado.

O alarme está soando exatamente como no Departamento de Doenças Infecciosas em Sassari O, estamos de volta ao normal e nos preparando para reabrir as admissões para pacientes não Covid. Até o momento, há apenas quatro pacientes, nenhum deles em terapia intensiva ou semi-intensiva.

“As coisas estão melhores, retomamos as atividades ambulatoriais e estamos nos organizando para reabrir a enfermaria em breve, mesmo para pacientes não Covid – em qualquer caso, devemos continuar vigilantes”, explica o diretor Sergio Papudere. O vírus não foi embora e se queremos manter o número de hospitalizações baixo E para consolidar as liberdades que aos poucos reivindicamos, devemos perseverar em nos comportar adequadamente e nos vacinar ”.

Apelo aos jovens e trabalhadores: Antes de começar a temporada nos resorts, vacinem-se, caso contrário corremos o risco de repetir o que aconteceu no verão passado. Muitos turistas do exterior chegam à Sardenha e diversas pessoas viajam com outras pessoas. ”

(Uniononline / L)

© Todos os direitos reservados