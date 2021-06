Esta noite na TV em 15 de junho: Eu, Eles, Lara e Euro 2020: França

Guia do programa de TV hoje à noite, 15 de junho de 2021, Por Solodonna, o que você assiste na TV? Na Rai1: Euro 2020: França – Alemanha, Rai2: Os Casos da Jovem Sra. Fischer, Canal 5: New Amsterdam, Itália 1ª: Hienas Presente: Mario Buonda é um suicídio inexplicável. Vamos ver em detalhes todos os principais softwares de rede.

Rai 1 20:30 – Euro 2020: França – Alemanha (esporte)

Um confronto entre dois gigantes deste Europa 2020: França e Alemanha competir com Portugal Passagem direta para as oitavas de final.

Rai 2 – 21:20 – Os casos da jovem senhorita Fisher (série de TV)

Srta. Fisher, Após a morte de sua tia Friné, Ele sofreu um acidente de aviãoE a Ele descobre que além de fazer parte do clube subordinar aventureiro, Ela era uma investigadora famosa. tia Friné deixe um Srta Fisher Sua casa, seu carro e um pouco por acaso, um pouco por causa de sua personalidade, ela se vê investigando a investigação em que sua tia trabalhava antes de sua morte …

Raio 3 20:45 – #Cartabianca (programa de TV)

Al Rai Movie 21:10 – The Wheel of Wonders (filme)

Rai Premium 21:20 – Um verão em Lanzarote (filme)

Rede 4 21:25 – Eu, eles e Lara (filme)

Filme de comédia dirigido por Carlo Verdone. Padre carlo mascolo Ele é um despachante que mora em A aldeia africana, Devido a uma crise espiritual, ele decidiu retornar ao Roma, Esperando que com a família perto de encontrar sua serenidade, mas ao chegar ele encontrará algumas surpresas: ele encontra seu pai renovado e recém-casado com Olga, uma cuidadora ucraniana, e seus irmãos Pia e Luigi, eles estão zangados e querem fazer a guerra sobre Olga, que quer herdar os bens do marido o mais rápido possível, e decide esgotá-lo com aulas de dança. para cima também lara, por algum emaranhado do destinoE a Para trazer a verdadeira ruína para a família …

Canal 5 21:14 – New Amsterdam (série de TV)

Max Goodwin é médico Isso se torna Diretor De um dos hospitais públicos mais antigos de Estados Unidos da América Decidiu-se renovar a estrutura há muito negligenciada, desbaratando a burocracia para poder prestar uma assistência ideal aos pacientes.

Itália 1 21:20 – Hienas estão lá: Mario Biondo, o inexplicável suicídio (Entretenimento)

O hienas Investigação sobre a morte de paparazzi, Mario Biondo, encontrado morto em Madrid O 30 de maio de 2013

La7 20:15 – Oito e meio (programa de TV)

oito e meia É um programa aprofundado feito por Lily Gruber, Com convidados no estúdio e sobre política, economia, sociedade e atualidade …