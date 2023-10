Roma, a malfeitora e a Copa do Mundo de 2030: as últimas

Ouça as notícias atuais em menos de 2 minutos



Roma – A partir de amanhã a Roma entra em campo com o patrocinador principal. Aliás, o clube Giallorossi assinou um acordo para promover a Temporada de Riad, o grande festival saudita de entretenimento e esportes que atrairá a atenção internacional de outubro a março pelos shows e eventos que serão realizados na capital do país árabe. O acordo com a General Entertainment Authority foi fechado com receitas de aproximadamente 25 milhões de euros em dois anos (o acordo também incluía dois jogos amigáveis).

Entretanto, é véspera da Liga Europa para a Roma, que amanhã receberá os suíços do Servette. Mourinho anuncia a virada: “Vamos fazer algumas mudanças. Dybala estará no banco amanhã e não só ele, mas queremos ganhar o jogo e para isso devemos ter uma equipe capaz de fazer isso, e é por isso que irá vencer.” A rotatividade total será.” O técnico dos Giallorossi certamente espera que Pov jogue no meio-campo.

Jannik Sinner venceu o China Open, torneio ATP 500 realizado no Olympic Green Tennis Center em Pequim. O italiano venceu Daniil Medvedev em dois sets (pela primeira vez na carreira) – 7-6 (2), 7-6 (2) – após 2 horas e 3 minutos de jogo: o jovem de 22 anos do Tirol do Sul conquistou assim o nono título e o terceiro em 2023. O russo, que detém o recorde de vitórias em quadra dura em 2023, tinha como objetivo alcançar a 21ª vitória em 21 cidades diferentes do circuito ATP: Sinner infligiu-lhe a terceira derrota. Em oito finais disputadas nesta temporada.

Os países que sediarão a Copa do Mundo de 2030, que será realizada em Marrocos, Espanha e Portugal, foram anunciados oficialmente. A decisão vem do Conselho da FIFA, onde o presidente Gianni Infantino anunciou a notícia. Além disso, as três primeiras partidas do torneio serão realizadas na América do Sul, entre Uruguai, Argentina e Paraguai, em comemoração ao centenário da Copa do Mundo.