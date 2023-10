«Eu tinha um camarim quando era filha de uma empregada»- Corriere.it

“Na Rai eu tinha um camarim pequeno, tipo ‘filha de empregada’, e não cabia nem um alfinete a mais. Talvez eu tenha a oportunidade de mobiliá-lo novo, quem sabe.” “Che tempo che fa” chega no próximo domingo de novembro com seu primeiro episódio após a transmissão de Ray e Luciana Lizzito, entrevistada por Fabio Fazio pela Tv Sorrisi e Canzoni, critica os ex-apresentadores. Foi a despedida de Fazio e Letizito do novo partido de centro-direita RAI que causou maior alvoroço (os outros foram Bianca Berlingure, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini). Ao apresentar o primeiro episódio do talk show, Fazio também falou sobre seu camarim, que permanece intocado, com fotos dos filhos e da bandeira da Sampdoria. “Esperamos que nossos fãs nos sigam no novo canal. “E também uma abundância de convidados interessantes e curiosos, e sobretudo capazes de falar da vida”, acrescentou Letzito.