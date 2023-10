Valeggio, o lugar maravilhoso do Parque Sigurtà premia um número recorde de turistas

O Jardim Sigurtà está entre as três atrações de Veneza vencedoras do Great Places Awards, que premia museus, atrações e experiências turísticas.

o Parque Jardim Sigurta Ele ganhou o prestigiado prêmio na 7ª edição italiana do Prêmios de ótimos lugaresuma competição que é organizada e premiada todos os anos pela Bilhete Para celebrar museus, atrações e experiências Itália, França, Aldeias Voz grave, reino unido, Estados unido, Os Emirados Árabes Unidos Árabes unido, Espanha E Portugal O que proporcionou aos visitantes as melhores experiências.

No Jardim Veronese Ele vai O lugar mais incrível Na Itália, reservado para museus e atrações turísticas Atrair o maior número de turistas E quem recebe as melhores críticas no Tiqets. Além do parque outras duas das sete atrações regionais vencedoras da Itália também são de Veneza Passeio de gôndola com comentários ao vivo em Veneza e no Palácio Pisani.

Para esta primeira etapa, Designado para vencedores regionais229 indicados de todo o mundo competiram nas sete categorias: selecionando os vencedores das indicações para as categorias Melhor experiência familiar, Melhor atividade, O lugar mais incrível, Melhor museu E o melhor professor sim ele é Com base em mais de 1,6 milhão de avaliações de clientes em Tiqets.comOu amantes da arte, da arquitetura, das experiências ao ar livre ou apenas os mais curiosos; Categorias O lugar mais inovador E Melhor joia escondida Eles confiaram em vez disso Candidaturas voluntárias Ei Os vencedores Eles foram selecionados por um júri composto por especialistas culturais e regionais de cada um dos seis países participantes.

Prêmios na Itália.

para Palácio Strozzi O prêmio é como Melhor museu Italiano, dedicado a museus e galerias de arte com as maiores pontuações com base nas avaliações deixadas pelos visitantes do site Tiqets. Bio Parque Em vez disso, ele recebe reconhecimento de nome Melhor experiência familiar Para a Itália, uma das duas novas categorias introduzidas nesta sétima edição, que premeia zoológicos, aquários, parques temáticos, parques de diversões e parques aquáticos excepcionais destinados a famílias que desejam passar momentos inesquecíveis juntos.

para Passeio de gôndola com comentários ao vivo em Veneza A referência vai para a Itália como Melhor atividade, a segunda nova categoria, que visa destacar passeios excepcionais, cruzeiros turísticos, entretenimento, experiências culinárias, atrações e atividades. o Catacumbas de San GennaroApós receber o prêmio de melhor atração da edição 2021 e melhor experiência presencial do ano de 2020, foi coroada este ano com o prêmio o melhor professor Italiana, a categoria é para catedrais, igrejas, castelos, palácios e monumentos históricos ou icônicos com as maiores pontuações com base nas avaliações deixadas pelos visitantes no site da Tiqets.

Economia Roma Ele foi eleito O lugar mais inovador Em Itália, o reconhecimento é reservado a museus, atrações e experiências que continuam a impulsionar o setor através de estratégias de marketing criativas, novas tecnologias, iniciativas de sustentabilidade e outros meios;

Palácio Pisani Ganha o prêmio também Melhor joia escondidareconhecendo atrações únicas ou de nicho, fora do comum, mas capazes de oferecer experiências incríveis e extraordinárias aos seus visitantes.

Os vencedores globais serão anunciados em 18 de outubro.

Além dos italianos, Tiqets anunciou todos os vencedores regionaisque ganharam prêmios em diversos países: também entre eles Castelo de Villandry (o melhor professor da França), e Castelo de Windsor (Melhor Professor do Reino Unido) e Museu Nacional Thyssen-Bornemisza (o lugar mais famoso da Espanha), e Uma Cimeira Vanderbilt (o lugar mais inovador dos Estados Unidos), e Louvre Abu Dhabi (O melhor museu dos Emirados Árabes Unidos). Experiência Tulipa em Amsterdã (Melhor joia escondida da Holanda) e até Zoomarine do Algarve (A melhor experiência familiar de Portugal).

Uma lista completa de todas as nomeações, lista de vencedores e mais informações está disponível aqui. Todos os vencedores regionaisdividido em Categorias diferentesestou oficialmente fora hoje Na disputa pelo título de vencedor global: É possível voto Para seus museus, atrações e experiências favoritas Até 3 de outubro no link: https://bit.ly/48bFLqp.

Todos que votarem terão a chance de ganhar ingressos grátis por um ano com a Tiqets. Pelo terceiro ano consecutivo, os vencedores globais do 2023 Great Places Awards serão anunciados na cerimônia anual de premiação realizada em… Cimeira de Inovação Turística em Sevilha Em 18 de outubro.

Para participar do evento presencialmente ou online, todas as informações estão disponíveis no link https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/.