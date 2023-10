Encontro duplo com estreia de NCIS e NCIS Hawaii

As aventuras do Serviço de Investigação Naval dos EUA continuam na Rai 2, transmitida esta semana na quinta-feira, 5 de outubro, às 21h20. Pela primeira vez, começamos com um novo episódio de “NCIS”, a agência naval de combate ao crime com sede em Washington, cujos eventos inspiraram a série de televisão mais assistida nos Estados Unidos por mais de uma década. Em “Out of My Mind”, a tenente Rachel Donohue, após esfaquear seu marido Logan, que felizmente sobrevive, afirma não se lembrar de nada do que aconteceu, nem por que cometeu o terrível ato. Rachel sofre há algum tempo de sintomas estranhos que a levam a procurar um diagnóstico médico. Durante o interrogatório, a mulher tem uma súbita explosão de raiva e, após desmaiar, uma radiografia revela que o tenente tem um implante subcutâneo no braço.

É sempre seguido na Rai 2, às 22h10, por “NCIS Hawaii”, parte da série televisiva que se passa nas ilhas do Pacífico. Também a primeira exibição do episódio “Dangerous Journey”, em que Tennant pede para interrogar o preso Laird Harriman enquanto ele é transportado de helicóptero de Maui para Oahu, acompanhado pelo jovem agente Crichton. O criminoso, fingindo sofrer de diabetes, conseguiu sequestrar o helicóptero que caiu no chão. Apesar do choque da queda, Crichton e Tennant a perseguem e caem em um túnel de lava, onde esperam por ajuda. Enquanto isso, Jesse e seus associados investigam o caso que leva Tennant a questionar Harriman.