O 29º episódio do Big Brother Vip não termina com a habitual dança de Carmen Russo mas com a última canção composta por Pamela Prati. No final do ano, a showgirl lançou um single chamado “Diva” que nasceu de sua viagem interior.





GF Vibe, Pamela Prati canta “Diva”: «É uma homenagem ao Big Brother e a você Alfonso». reação vipponi (créditos de conexão vermelha)

Plumas, lantejoulas e cores são os principais elementos do novo videoclipe de Pamela Prati, que mostra a showgirl feliz com a experiência vivida, entre looks inspirados nos anos 50 e um conjunto no estilo Disney.





“A cantora é uma música que nasceu no terreiro do GfVip, no começo era tocada no violão com meus companheiros de viagem”, diz Prati, “e se tornou uma das melhores músicas com que ele relembra os dois meses no programa . Nós, Daniele Piovanni e Lisa combinamos uma ideia muito especial com a ironia que costuma ser o herói das minhas frases. Neste single – continua Pamela – você encontrará Pamela diva, mas também aquela que lava a louça de manhã à noite com Luca Salatino, haverá lantejoulas, micado e… Bellavia. Sempre fiz o papel de diva dentro e fora de casa – conclui Pamela Prati – com uma chave irônica que quis acompanhar uma jornada que me deu o presente mais bonito: o carinho do público ».









No final do episódio, Prati canta sua música, que vipponi pôde ouvir pela primeira vez. As reações foram mais misturadas entre aqueles que riam o tempo todo e aqueles que começaram a cantarolar o refrão imediatamente, o que é muito cativante.

