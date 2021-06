Dia e noite, Decameron fechando – última hora

(ANSA) – ROMA, 14 DE JUNHO – Dia e Noite Dirigido por Daniele Vicari não é apenas o único filme italiano rodado durante o confinamento, mas também o único filme rodado nas “prisões” de atores proeminentes que viraram cenários. Este é o primeiro exemplo de fotografia inteligente em que o diretor, de sua casa, coordenou o trabalho dos atores que ficaram em suas casas. Este é um tipo de seguro decameron. Quatro histórias do filme, disponíveis com exclusividade no RaiPlay a partir de 17 de junho com distribuição italiana e internacional Fandango. Estamos em Roma, onde os habitantes foram forçados por um atentado terrorista a não abandonar suas casas: o que acontece com os cônjuges que são obrigados a voltar para casa sem possibilidade de fuga? É um momento de confronto e verdade. Aqui estão as histórias. Tudo começou com Diego, o burro Luca (Mattio Martari), pesquisador universitário de uma fazenda no Veneto que fala compulsivamente e telefona para Ida (Isabella Ragonesi), uma mulher ensolarada com quem teve um caso de uma noite. Depois, há Andrea (Francesco Acquaroli) e Beatrice (Barbara Esposito), um casal de luto pela morte de seu filho. Ela estava em um relacionamento com outro homem, ainda não fechado; Em vez disso, ele entrou em uma espiral descendente que o levou a se isolar e perder o emprego, sem admitir isso para sua esposa. Anna (Elena Gigliotti) é uma jovem atriz que se junta em casa com seu namorado, Manfredi (Dario Etta), que faz seu trabalho, mas com mais sucesso e ignora completamente o relacionamento deles. E tudo isso se torna explosivo. Então, a notícia de um possível ataque surpreendeu o designer Marco (Venicio Marchionne) em seu laboratório, ao bater na porta de Marcella (Melina Mancini), a mulher extremamente atraente de Sergio (Giordano de Plano), seu melhor amigo. Será que Marco, que sempre a amou, conseguirá não seduzi-la agora que a encontrou a noite toda em seu laboratório? “O princípio com base no qual este filme nasceu é jogar o coração no obstáculo”, diz o diretor. “Foi um ato vital em todos os aspectos contra o que nos cerca.” (lidar com).