Kate Middleton, a revelação que chocou o mundo: “Ela não consegue mais andar”

A família real britânica sabe como atrair a atenção de seus súditos e do resto do mundo. A dinâmica entre os membros do The Crown é sempre cheia de reviravoltas.

Segundo fontes confiáveis, parece que os holofotes estão sobre ele agora Kate Middleton. marido era Príncipe William para falar sobre o problema dele que piorou com o tempo. Aqui está o que acontece.

Esses dias estávamos falando sobre um pequeno inconveniente Rei Carlos III Você deve encontrar sem qualquer aviso. Chegou a demissão do ministro Liz Trussque pode ser substituído por Rishi Sunak E a Boris Johnson. O motivo dessa escolha ainda não está claro, mas uma coisa é certa: devemos adquirir imediatamente a mão direita do rei para melhor desempenhar suas atividades reais.

Agora, alguns fundos realmente incríveis surgiram em nome de Kate Middleton. Amado por seus súditos, ele é o epítome da elegância. Na verdade, todo evento é ótimo para exibir looks malucos. Todos concordam que ela possui uma beleza indescritível, pois sua principal característica é o sorriso. Infelizmente, ele está lidando com algo desagradável a ponto de mudar para outro local.

“Os tempos mudaram”

O príncipe William explicou como as coisas realmente são, em que ele recentemente deixou um comunicado de imprensa Explique por que eles se mudaram com crianças em um dormitório Chalés Adelaideno condado inglês de Berkshire.

Um jornalista confirmou esse boato acrescentando as seguintes palavras: “Eles têm uma bela casa e jardim, mas por trás desse jardim há centenas de pessoas todos os dias e uma segurança enorme. Kate não pode mais andar no jardim como Diana fazia. Os tempos mudaram. Todo mundo sabe o que você faz e onde você está. “. É o que acontece com Kate Middleton. já não tem a sua liberdade, É por isso que estar longe do reino só pode ser um alívio.

propriedade moderna

William e Kate Middleton são amados por seus súditos porque não fazem nada além de ganhar dinheiro com seus negócios A monarquia mais moderna e menos tradicional. diferente Principe atormentar E a Meghan MarkleEles seguem as regras do Palácio de Buckingham, mas ao mesmo tempo almejam que uma vida normal seja vivida com muita tranquilidade.

Na verdade, não há empregados no novo prédio de apartamentos. Isso indica que pretendem lançar uma mensagem que alcançará grandes resultados no mundo da nobreza inglesa.