“Que final triste essas crianças acabam”: resumiu a cantora do Amici | Infelizmente, o sucesso foi em vão

Amici di Maria De Filippi tem sido um trampolim para muitos jovens artistas, mas infelizmente o sucesso nem sempre compensa: foi o que aconteceu com o protagonista.

Amigos de Maria De Filippi É o maior show de talentos Duradouro e bem sucedido Do panorama da TV italiana. Na verdade, foram muitos os jovens talentos que, ao saírem do espetáculo, conseguiram atingir objetivos importantes. Eles se tornam estrelas da música internacional.

Annalisa, Angelina Mango, Elodie, Elena Damariotodos participaram do Amici e imediatamente puderam se destacar Grande talento. Eles já se tornaram estrelas internacionais, participando dos mais importantes shows Festivais de música E está embotado Palco Ariston.

Concluída sua 23ª edição, o Amici é definitivamente um desses lugares grande show Para jovens artistas, mas na realidade nenhum deles garante sucesso. Infelizmente, uma vez Abandonar a escolaCantores e dançarinos devem continuar estudando para melhorar e alcançar o sucesso.

No entanto, a estrada pode ser acidentada às vezes Não faltam momentos difíceis Encarar. Isso aconteceu com um rosto muito conhecido e querido do Amici: você não vai acreditar que isso aconteceu com ele.

Amigos: O sucesso não ajudou

programa Maria De FilippiAo longo da sua história, mudou muito na tentativa de acompanhar os tempos e as novas gerações. o Projeto original Foi completamente diferente, aliás, a ideia principal era criar um talk show entre os jovens para falar dos problemas mais comuns entre eles.

Com o tempo, o programa se transformou em talento, primeiro com o nome de “Eles serão famosos” e altere o nome para “amigos“, tornando-se assim um Escola de ArtesMas também se baseou em comunicar a importância de valores como a amizade, o respeito e o trabalho árduo, essenciais para as crianças depois de terminada a experiência.

“Que final triste para essas crianças”, a revelação

Maria De Filippi sempre foi assim Muito próximo de jovens talentos que ingressaram no Amici, seja durante a permanência na escola ou após o término da experiência. Mas, infelizmente, ninguém está isento de momentos difíceis. “Que final triste para esses caras, e pensar que ele canta bem também“Um fã do talento escreveu na postagem do Instagram que ele compartilhou giuseppeporro.it.

O herói do post é Eduardo Burriconhecido pelo seu nome artístico Aarãoestudante 22ª edição de amigos. O menino chegou até a noite em equipe Rudy Zerbi Ele ainda continua criando músicas em seu canal Tik Tok. O vídeo se espalhou pela web e todos ficaram imediatamente preocupados com o cantor que estava durante Cópias de assinatura caíram do palco Ela se machuca gravemente. Aaron foi imediatamente salvo por Cruz Vermelha Mais tarde, ele informou aos fãs que estava bem.