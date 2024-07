O brutal Ronaldo pega a Espanha novamente: jogo 3-3 com Portugal

O grande jogo de hoje, o Grupo B entre Portugal e Espanha, não decepciona e proporciona o primeiro foco real do espetáculo da Copa do Mundo. Da Russia. Em Sóchi, Termina com placar de 3 a 3 no dia da estreia de Hierro como técnicoque estreou em uma partida cheia de emoções, graças a dois gols de Diego Costa e um belo chute de fora de Nacho. Os campeões europeus agradecem a habitual atuação brutal de Cristiano Ronaldo, autor da tripla Ele é o primeiro jogador de futebol a marcar em 8 torneios internacionais consecutivos, desde a Euro 2008 até a atual Copa do Mundo.

Parece que a Espanha está a pagar o preço pela grande confusão vivida nos últimos dias, e isso repercutiu muito mal no jogo, que virou depois de apenas 4 minutos, com… Nacho fez falta em Ronaldo dentro da área e o pênalti foi marcado com sucesso por CR7. Assim que a partida começa, os portugueses se aproximam e atacam no contra-ataque, mas Gonzalo Guedes, favorito a André Silva, do Milan, perde várias boas chances, e assim por diante. O empate espanhol (24) vem com o arrogante Diego Costa, que sabe controlar bem a bola entre três adversários após um desarme de fronteira com Pepe e um passe do Catar de Rui Patrício. Agora as Fúrias Vermelhas estão jogando melhor e logo depois acertaram o travessão com Isco e acertaram a trave com Iniesta, mas Portugal tem uma versão super-homem de Ronaldo e a um minuto do final da primeira parte recuperou a liderança com um remate de pé esquerdo à entrada da grande área que De Gea falhou. Procurando por um apoio no chão.

No segundo tempo, apenas uma equipe saiu do vestiário, e foi a Espanha, que assumiu o controle absoluto da partida e deu a reviravolta aos 3 minutos: aos 55 minutos, Diego Costa aproveitou passe de Busquets para o gol . Em cobrança de falta, ele marca o segundo gol -2, depois Nacho marca a vantagem com um chute de longa distância. As alterações não alteram o impasse da partida, que parece caminhar para o seu final natural, no entanto Aos 88 minutos, aquele fenômeno chamado Cristiano Ronaldo reapareceu, ao cobrar falta de erro de Piqué e converter com um de seus chutes. Um fenômeno que os fãs de Sochi enfrentam. A partida terminou 3 a 3 entre Portugal e Espanha, e a sensação é de que a verdadeira Copa do Mundo começou esta noite.