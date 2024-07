Rose of Revenge, Episódio 5, legendado em 5 de julho – Rose of Revenge

série de TV

O quinto episódio de Rosa da vingançaA nova série turca de Canal 5 com Murat Onalmis (Demir Yaman Terra amarga), foi transmitido na sexta-feira, 5 de julho, em horário nobre no Canale 5.

No vídeo acima, Você pode assistir o quinto episódio completo da série. Depois que a TV ao vivo transmitiu os mesmos episódios Rosa da vingança esteja disponível Transmita gratuitamente no Mediaset Infinity.

Rose of Revenge: o enredo do episódio de 5 de julho

Gulsimal e Deva em cena do filme Rosa da Vingança

Mert implora a Diva que o perdoe Por causa de sua traição com Gulendam e da fuga com ela, mas a garota se recusa e corre para Gulcimal, determinada a revelar a ele que Mert é seu ex-namorado.

Deva consegue convencer Gulsimal a visitar o pai no hospital. contra, Homem pede para Diva acompanhá-lo no noivado da filha do prefeito.

Armagan Ele dá instruções a Shrek para ajudar Deva a escapar do Palácio Gulcimal.

Enquanto isso, Zafer vai à festa. Mas ele impede que o filho revele o relacionamento deles.

É dia de fuga: Mert busca um confronto final com Diva, mas não está disposta a perdoar o ex-namorado. Depois disso, Deva conseguiu escapar e chegar ao carro do parceiro de Armagan.

No entanto, sua fuga foi interrompida quando… Os homens de Zafer os alcançam e sequestram a garota.

Rosa da vingança É transmitido todas as sextas-feiras no Canale 5 a partir das 21h20 e está disponível no Canale 5 fluxo Gratuito no Mediaset Infinity, além de outros conteúdos exclusivos.

