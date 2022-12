Seu irmão Roberto anuncia o encerramento da investigação

Paolo Calisano faleceu em Roma no dia 30 de dezembro de 2021. O corpo do ator foi encontrado pela ex-namorada, Fabiola Palese, em seu apartamento em Balduina. Para matá-lo, ele foi envenenado por drogas antidepressivas. Uma história de solidão com relâmpagos de sorte no trabalho. Muito curto para salvar. No início dos anos 2000, sua amiga Ana Lúcia Bandera Bezerra morre de overdose em seu apartamento em Gênova, um erro pago por Paolo durante uma passagem pela sociedade de desintoxicação. Mas um estigma que o mundo do entretenimento provavelmente não “perdoou”.

Mais Informações





Paolo Calisano, As últimas horas: Ele pode não estar sozinho em casa. Últimas investigações e artigos do WhatsApp

Paolo Calisano, inquérito sobre a morte encerrado

O Ministério Público de Roma abriu uma investigação sobre sua morte e hoje seu irmão, Roberto Calisano, anuncia arquivamento. O empresário de 54 anos, apoiado por seu advogado, o advogado criminal de Gênova Santina Irardi, quer dizer: “Gostaria de libertar a memória de Paolo do estigma do vício em drogas”, diz ele primeiro. Segundo Roberto, Paolo não morreu por uso de drogas. O promotor que investigou sua morte por onze meses ordenou um exame toxicológico muito minucioso. A conclusão foi que meu irmão morreu não de drogas, mas de envenenamento com antidepressivos ». O empresário conta isso ao Corriere della Sera. Naquela noite, Paolo aceitou o perigo de morte, provavelmente. então Paolo Calisano suicidou-se? “Nunca pensei que diria isso, mas acho que foi assim que aconteceu. É muito doloroso para mim admitir.”

“Paolo Calisano não se suicidou”, ex-companheira Fabiola: ela esperava sua chance

Fale com o irmão

No entanto, Roberto mantém em segredo a hipótese do crime levantada pelos procuradores: “Comprometemo-nos a não divulgar antes da conclusão, mas basta-nos saber que as dificuldades financeiras de Paolo foram reconstruídas”. O corpo de Paul é encontrado por sua ex-parceira, uma empresária romena. Fabiola faz parte das nossas emoções, sua dor era tão intensa. Naquela época, Paulo teria sido encontrado em estado de decomposição. A investigação de hoje deixou claro que ele havia morrido recentemente, na noite entre 29 e 30 de dezembro. Foi um abandono da imaginação de alguns meios de comunicação.”

Paolo Calisano, investigação de homicídio culposo: promotores pedem autópsia

Depois a lembrança do último telefonema: «19 de dezembro. Ele estava caído. Talvez eu não tenha feito perguntas suficientes. Tudo ficou no círculo do não dito.” A verdadeira dificuldade do que Roberto conta a Paolo foi conseguir tirar aquela mancha que as pessoas agora tatuam. “Ele não conseguia se livrar dele. Tornou-se impossível trabalhar. como pelo menos hoje, depois de sua morte, que uma operação honesta seja realizada contra ele.”