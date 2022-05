Semana da Torre Branco de 2 a 8 de maio de 2022, Estrelas do Dia

Horóscopo Branko de 2 a 8 de maio de Áries

Dias como hoje o levam a agir em áreas de sua vida que você pode ter hesitado antes. Sua vida amorosa precisa de uma lufada de ar fresco? Você sempre sonhou com um bom jantar à luz de velas com seu parceiro? Um fim de semana no campo? novo lar? É hora de parar de sonhar com a felicidade e fazer o que você tem que fazer para obtê-la. É bom ao seu alcance.

Horóscopo Branko de 2 a 8 de maio Touro

Você pode ter dúvidas sobre o quão satisfeito você está com sua vida pessoal, Touro. Você pode ter mais pedidos do que nunca. As coisas parecem muito urgentes para você agora. Por que não aproveitar essa situação para falar sobre seus desejos mais profundos com seu parceiro? As coisas ficarão mais claras. Você pode apenas precisar expressar alguns de seus sentimentos negativos. É importante fazer isso antes de começar a se ressentir do seu parceiro.

Horóscopo de Branco de 2 a 8 de maio, Gêmeos

Hoje é perfeito apenas para deixar sua intuição guiá-lo, Gêmeos. Se você tiver tempo, você pode querer deixar sua mente ir e seguir a sequência de pensamentos onde quer que ela o leve. Você pode descobrir algo sobre si mesmo que você não está ciente, algo apenas esperando para ser notado. Lembre-se de que seus desejos são fantasias antes de se tornarem realidade, então sonhe um pouco.

Horóscopo Branko de 2 a 8 de maio Câncer

Hoje é o tipo de dia que tudo que você quer fazer é pensar em um feriado. Você geralmente é um fator responsável e consciente para que possa se dar ao luxo de escapar por alguns minutos. Você pode visitar o mundo dentro de você. Você também pode encontrar algo que está em sua mente há algum tempo que requer ação de sua parte agora.

Horóscopo Branko de 2 a 8 de maio de Leão

Você é um amigo muito bom e se orgulha de ajudar as pessoas ao seu redor. Você já pensou em se envolver em uma causa humanitária ou dedicar algumas horas do seu tempo todas as semanas à sua comunidade local? Hoje, Leão, esses tipos de pensamentos podem se tornar uma parte real de sua vida. É hora de usar todas as suas grandes ideias para ajudar os outros.

Torre Branko de 2 a 8 de maio Virgem

Talvez sua empatia natural o tenha levado a escolher uma profissão na qual cuidar ou ajudar os outros seja seu principal dever. Mesmo que não seja esse o caso, Virgem, as pessoas ao seu redor podem parecer especialmente exigentes hoje. Mas tome cuidado para não ultrapassar seus limites pessoais, ou então você pode precisar da ajuda de outras pessoas!

Torre Branko de 2 a 8 de maio de Libra

Você tem um dia bastante estranho pela frente, Libra. A atmosfera celestial pode pregar peças em você. Você pode ficar com raiva sem motivo algum, a menos que tenha conhecido muitas pessoas que não apreciam a maneira original como você faz as coisas. Você pode sentir que vive em um mundo cheio de dinossauros. Não desista ainda!

Horóscopo de Branco de 2 a 8 de maio, Escorpião

Você pode estar chateado com alguns problemas financeiros hoje, Escorpião. Ou você percebe quanto gastou recentemente ou vê que as coisas vão ficar difíceis nos próximos meses. Você provavelmente investiu muito dinheiro em algo que poderia ter esperado, e agora não pode investir em algo mais importante. Essas são lições difíceis de aprender, mas todo mundo as aprende algumas vezes.

Torre Branko de 2 a 8 de maio Sagitário

Só por hoje, Sagitário ignora seu hábito de sempre tentar encontrar uma explicação para tudo. Algo muda dentro de você e na maneira como você reage às situações. Por trás dessas mudanças está o desejo de incorporar os aspectos mais imprevisíveis da vida em sua personalidade. Muitas de suas teorias apenas o tranquilizam, mas você provavelmente sabe disso. Por que você não tenta ser honesto consigo mesmo?

Torre Branko de 2 a 8 de maio Capricórnio

Os planetas querem fazer um acordo com você hoje, Capricórnio. Ou você fica na cama e imagina a vida como um CEO ou uma estrela do rock ou você se levanta e se veste e faz o que tem que fazer para tornar seus sonhos realidade. Tente se convencer de uma vez por todas de que você não precisa perder sua admiração infantil quando entrar no mundo real. Isso não vai embora, não importa quantos anos você tem!

Torre Branko de 2 a 8 de maio Aquário

É possível que hoje você encontre alguém que seja uma espécie de pigmaleão para você. Você deve estar cercado e encorajado pelas pessoas que acreditam em você, Aquário, e é bom ter pessoas ao seu redor que o apoiam. Se você conhecer esse tipo de pessoa, não faça o show. Ouça o que ele tem a lhe dizer. É para o seu próprio bem.

Torre Branko de 2 a 8 de maio, Peixes

Você é inspirador e particularmente sensível a situações de crise. Isso significa que você não pode suportar ver os outros sofrerem. Às vezes você também sofre porque não se permite fazer as coisas que mais ama e as coisas que o ajudam a se sentir bem como pessoa. Por que você não acha que está indo devagar consigo mesmo, só por hoje? Experimente, você pode gostar!