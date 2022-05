“Meu convite foi perdido.” Limites excedidos, caixa fechada – Corriere.it

a partir de Laura Martellini

Ambra Angiolini e Pogo dão o concerto na Piazza San Giovanni. A partir das 15h, Carmen Consoli, representante da Lista, Marco Mingoni e muitos outros estão se apresentando. Big mother e body shaming: “Eles me disseram que eu estava acima do peso. Mas hoje eu me sinto bonita

Os ucranianos abriram a festa Go-A May Day com o hino de paz de John Lennon, “Imagine”. Uma multidão alegre, colorida e austera de muito jovens, com sotaques diferentes. De norte a sul da Itália. Uma imagem que não é vista há três anos e está perdida na Piazza San Giovanni. Às 14h, milhares já se aglomeravam na grama em frente à Basílica de San Giovanni in Laterano para o grande concerto dado por Ambra Angiolini. Eles se tornaram dezenas de milhares no meio da tarde, tanto que a delegacia parou o fluxo. Todos os portões de entrada foram fechados.

Desde a manhã, muitos já conquistaram os primeiros lugares sob o palco. Cobertores no gramado e cerveja à mão. apesar das proibições. No entanto, as verificações policiais são minuciosas, mesmo que a atmosfera partidária prevaleça no momento. Poucas bandeiras, zero slogans, pelo menos em público.

Como se fosse finalmente a música que deveria falar: eu esperava entre os grandes nomes Marco Mingoni, Tommaso Paradiso, Max Bezzali, Ornella Vanioni, Luca Barbarossa e Extralessio, e os ídolos dos muito jovens Jimetez, Riccomi, Synchro, Actor List, Ranzor , Psicólogos. Cada um traz suas próprias ideias para o palco – e esta é uma direção de 2022 – com a (quinta) performance de Ambra Angiolini, que parecia estar colocando o público em jeans e uma camiseta branca com mangas pretas. Ele então vestiu a camisa listrada azul e amarela que já foi mostrada no último compromisso ao vivo do público. Foi afetado pela maré humana. Lágrimas ele escondeu de costas para a platéia por um momento. Em Ação pela Paz “Em Ação pela Paz” é o subtítulo do evento, repleto de temas quentes que também serão confiados aos “pensadores” que devem estar em cena, de Claudio Santamaria com Francesca Parra, a Stefano Masini, Marco PAOLINI, Ricardo Iacona. READ Notícias da Allianz Real Estate, PGIM Real Estate, Canary Wharf Group, grandes investidores globais, HIG Capital, Aviva Investors, W Hotels Worldwide, Aedas Homes, Carlyle, Frasers Property e muito mais

Anteriormente A polêmica surgiu, mesmo antes do início: “Feliz 1º de maio e Concerton é bom para todos. Eu queria estar lá, mas acho que minha vocação foi perdida: como ele



vídeos Foi acertado no Instagram em referência à sua participação na edição de 2021 do show, que gerou polêmica sobre o ataque do rapper a políticos que se manifestaram contra o projeto de Zhan e acusações de tentar censurar os organizadores.

Uma das primeiras mensagens lançadas do teatro foi também para combater a vergonha do corpo: «Gordo, você é atrevido, eles me disseram quando eu era criança – lembrei-me do cantor Big Mama -. Esconder! Que triste… mas agora estou ótima…” Aplausos como um rugido saudaram os técnicos que subiram ao palco. Histórias: Como a história de Mel, nome verdadeiro Elisa Pucci, de Felletri, perto de Roma, vencedora da próxima competição de 1m, competição juvenil do Dia de MaioMinha modelo é a Raffaella Cara – explicou a menininha de terno retrô rosa e camisa verde com laço -. E eu amo Gino Pauli. Artistas são capazes de escrever levemente, contando tópicos importantes. Cantores de hoje, ontem e amanhã. Eu sou uma mulher em outros momentos, não apenas no vestido.” A Fundação Museek, passou da escrita em inglês para o italiano, e conquistou a vitória na cerimônia com “Sì, Signorina”.

Ele estreou com um monólogo de Fasma, um rapper romeno que investigou com sucesso o mal-estar da juventude: “Nós estamos fingindo não sofrer – então deciframos a nova música do título Crianças desaparecidas – Mas a dor é gasolina humana. Precisamos encontrar forças para quebrar tabus: procure ajuda se necessário. Minha inspiração é Peter Pan.” O Sr. Ren tocou em um tópico semelhante, a depressão:O ruim quando brigamos com nós mesmos, escravos de nossos próprios medos, é que estamos convencidos de que podemos fazer isso sozinhos. Mas é como estar na areia movediça, quanto mais você tenta escapar, mais você afunda, se lança e se lança. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Falo por experiência própria: não tenha medo de pedir ajuda, isso é um ato de força.” READ Pietro Abate, vamos vê-lo por muito tempo e "ele não será amado até o fim"

O assunto do conflito na Ucrânia com o maestro e compositor, nesta ocasião, o músico Valerio Lundini, estourou de forma arrogante: “A guerra está ruim”, e fez um telefonema de focinho com Vladimir Putin que terminou de maneira paradoxal, o czar anunciou o fim das batalhas e o comediante comentou: “Obrigado, presidente”.

Rai Radio2 em colaboração com Siae, a Associação Italiana de Autores e Editores, conta ao vivo via rádio (e visualmente na Radio2, no RaiPlay e no siae.it) tudo o que acontece a partir de um estúdio criado nos bastidores. A partir das 19h, Valerio Lundini e Vazzanikki, que também são convidados do teatro, apresentam uma mistura de gráficos surreais e boa música nos bastidores: um espetáculo que antecipa a turnê de verão pela Itália. E foi Siae para buscar Go_A, que representou a Ucrânia no ano passado no Eurovision Song Contest 2021. “A música traz paz. Música é paz “Enfatizaram a presença de uma câmera com um visual todo preto. Carismático e hipnótico. “Precisamos convencer a Rússia a deixar nossa terra livre – explicaram no final da exposição -. Queremos poder viver onde nascemos. impossível? Existem várias maneiras de pressionar Putin a tomar sua decisão. A música é uma delas.”