Charlene de Mônaco está de volta à família: aqui está ela com os gêmeos

No sábado, 30 de abril, a princesa esteve no Formula E-Prix Awards com Albert de Mônaco e Louis Ducroix, filho mais velho de Stephanie. Um novo penteado, um loiro platinado perfeito para o rosto e um ambiente calmo com os filhos próximos, Charlene está de volta para encantar seus súditos.

Ela voltou ao principado em novembro passado, depois de muito tempo na África do Sul. Ela havia viajado para seu continente no início de 2021 e sofria de uma infecção no ouvido que a impedia de embarcar no avião. Seus problemas de saúde persistiram mesmo quando ela voltou para a Europa, a ponto de ela estar se recuperando há muito tempo em uma clínica suíça.