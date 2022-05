Quanto custa FuboTV e vale a pena?

Economize dinheiro/entretenimento

Muitas das plataformas de streaming disponíveis hoje são gigantescas empresas de entretenimento que oferecem a melhor alternativa aos caros pacotes de TV a cabo. Sling, Hulu e YouTube TV são alguns dos serviços populares que fornecem acesso aos seus programas favoritos com diferentes planos de preços.

O FuboTV é outro serviço de streaming que cresceu em popularidade desde sua estreia em 2015. Os preços dos planos variam de US$ 69,99 por mês a US$ 79,99 por mês. Aqui está um resumo rápido de quanto custa o FuboTV por plano de assinatura e se vale a pena.

Quanto custa FuboTV por mês?

A FuboTV oferece quatro planos principais de assinatura e complementos. Descubra o plano que se adapta às suas necessidades e orçamento.

Plano Profissional: $ 69,99 por mês

O plano Pro da FuboTV contém mais de 20 canais de propriedade da Disney, incluindo ABC, ESPN e FX. Você pode desfrutar de 120 canais e mais de 100 eventos esportivos. Você também pode acessar seu armazenamento Cloud DVR por até 1.000 horas. Você também pode transmitir para até 10 dispositivos ao mesmo tempo.

Plano Elite: $ 79,99 por mês

O plano Elite da FuboTV inclui 175 canais. Combine os canais do FuboTV Starter Plan com 44 canais adicionais de esportes e entretenimento, como MLB Network, NBA TV e ESPNU, além de 11 canais de notícias.

Com este plano, você também terá até 1.000 horas de espaço em Cloud DVR e transmitirá até 10 dispositivos simultaneamente.

Plano trimestral latino: US$ 32,99 por mês

O Plano Trimestral Latino da FuboTV destina-se ao público espanhol. Ele vem com mais de 30 canais, incluindo ESPN Deportes HD, BeIN Sports e Fox Deportes.

O que diferencia esse plano de outros planos de assinatura é que ele é pré-pago a cada três meses – trimestralmente – por US $ 99. Este plano oferece 250 horas de armazenamento em Cloud DVR, além de permitir que você transmita para três telas simultaneamente.

Complementos do FuboTV Premium

Além dos planos básicos do FuboTV, existem vários complementos que você pode considerar com base em sua preferência.

Tempo de exibição: $ 10,99 por mês

Showtime é o canal premium que você obtém de empresas de entretenimento a cabo e serviços de corte de cabos, e a FuboTV oferece o mesmo serviço. Ao se inscrever no Showtime, você obtém nove canais, incluindo Showtime Extreme, Showtime Showcase e Showtime Family.

Starz: US$ 8,99 por mês

A associação Starz dá acesso a todos os canais STARZ, shows ao vivo e filmes.

Epix: US$ 5,99/mês

O plano da Epix ressoa bem com os fãs de cinema que procuram mais conteúdo. O plano oferece uma seção de alta qualidade de filmes clássicos e modernos.

Estreia AMC: US$ 4,99 por mês

Se você gosta do software AMC, considere o AMC Premiere. Aqui você pode acessar episódios de TV das melhores séries da AMC e transmissões sem anúncios de seus programas favoritos.

Pacote de canais premium: US$ 20 por mês

O plano FuboTV oferece canais premium, incluindo Starz, Showtime e Epix.

Pacotes de bônus FuboTV

Aqui estão os outros complementos de canal que a FuboTV oferece.

Sports Plus com NFL RedZone: $ 10,99 por mês

Se você é fã de esportes, este pode ser o canal que você precisa. Ele oferece ótima cobertura esportiva e permite assistir a programas como Sports Plus, NBATV, NFL RedZone e NCAA. SEC Network e ESPN U. Alguns canais premium estão incluídos no plano FuboTV.

Fubo Extra: $ 7,99 por mês

Se você está procurando os pacotes complementares FuboTV mais interessantes, escolha Fubo Extra. O plano inclui mais de 40 canais de vários gêneros. Aqui você encontrará de tudo, desde programas e filmes até notícias, esportes, música e entretenimento para crianças. Observe que este pacote já faz parte do plano FuboTV Elite.

International Sports Plus: $ 6,99 por mês

O pacote International Sports Plus da FuboTV é sua escolha se você é um fã de futebol. Uma assinatura dá acesso ao Fox Soccer Plus e você pode apreciá-lo em inglês e espanhol.

Aventura Plus: $ 4,99 por mês

Este plano é para aqueles que amam o ar livre. O plano inclui Sportsman Channel, Outdoor Channel, MAVTV Outside TV, InsightTV e a rede global de pesca.

Latino Plus: $ 19,99 por mês

Este plano permite-lhe desfrutar dos canais de língua espanhola Fubo apresentados num único pacote, que inclui mais de 16 canais de desporto e entretenimento.

TV5Monde: US$ 9,99 por mês

Esta estação de TV de língua francesa transmite rugby, futebol, Ligue 1 Conforama e notícias francesas relacionadas. O conteúdo é transmitido com legendas em inglês. Ao subscrever o canal, pode aceder aos filmes franceses da TV5Monde Cinema On Demand.

Rai Itália: US$ 9 por mês

Seja você um expatriado italiano ou interessado na cultura italiana, a Rai Italia tem tudo para você. O plano inclui conteúdo sobre notícias italianas, teatro, esportes e documentários.

Português Plus: $ 14,99 por mês

Se você fala português, este plano oferece uma seleção de canais para você e seus telespectadores brasileiros.

Aqui está um guia passo a passo sobre como assinar a FuboTV.

Siga esses passos: Acesse o site oficial da FuboTV. Clique no botão “Iniciar avaliação gratuita”. Digite seu e-mail e defina uma senha exclusiva. Você também pode usar os requisitos de logon único. Escolha o seu pacote preferido para iniciar a avaliação gratuita. Escolha complementos e pacotes de entretenimento adicionais. Clique no ícone “Prosseguir para a última etapa”. Forneça seus dados de pagamento. Você está pronto para começar a desfrutar do FuboTV.

O FuboTV Cloud DVR inclui?

O FuboTV vem com a funcionalidade de DVR em nuvem como parte dos planos Pro e Elite.

Este DVR baseado em nuvem permite gravar shows ao vivo e consumi-los offline posteriormente. Em seguida, você pode gravar seus filmes, programas de TV ou eventos esportivos favoritos e assisti-los à vontade. O pacote Pro contém 1.000 horas de armazenamento em nuvem DVR e, se você precisar de mais, poderá aumentar essa capacidade com complementos e outras atualizações. Antes de se comprometer com os complementos, você pode escolher se a versão Pro ou Elite atende melhor às suas necessidades. Ambos os pacotes incluem 1.000 horas de armazenamento em nuvem DVR. Isso lhe dá acesso a mais canais a um preço mais baixo do que uma atualização de atualização de DVR.

St A FuboTV, como serviço de streaming, possui vários planos direcionados a diferentes segmentos da população. Isso significa que você pode escolher um pacote com base no seu orçamento, idioma e localização. Aproveite o tempo para navegar pelos diferentes planos disponíveis e selecione aquele que melhor se adapta às suas necessidades.