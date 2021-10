Vodafone adiciona Facebook Watch à Vodafone TV

A Vodafone vai adicionar o Facebook Watch à Vodafone TV na Europa, tornando-se a primeira operadora de TV paga da região a oferecer o serviço em seus decodificadores. A Vodafone TV oferece atualmente um serviço de televisão baseado em nuvem para 22 milhões de clientes em 10 mercados, combinando perfeitamente uma variedade de conteúdo de vídeo ao vivo e sob demanda em uma plataforma fácil de usar.

O Facebook Watch permitirá que os assinantes da Vodafone TV descubram e se conectem com os vídeos que amam, abrindo uma das maiores bibliotecas do mundo de conteúdo escrito e não escrito, proveniente de um ecossistema diversificado de parceiros, editores e criadores individuais, incluindo emissoras nacionais.

A programação varia de notícias a entretenimento, jogos a eventos ao vivo, juntamente com conteúdo criado por celebridades e influenciadores. Por meio do Facebook Watch, os fãs de esportes também podem acessar conteúdo ao vivo e sob demanda de algumas das principais competições, bem como de seus times e jogadores favoritos.

Os assinantes da Vodafone TV também terão acesso aos Originais do Facebook, como o programa de bate-papo Red Table Talk, o reality show Peace Of Mind With Taraji e Humans Of New York: The Series, a encarnação televisiva do popular fotoblog. O conteúdo do Facebook Originals disponível para os clientes da Vodafone TV também incluirá material em alemão, italiano, espanhol e outros idiomas.

Também é fácil encontrar conteúdo gerado pelo usuário no idioma local na plataforma em todos os mercados nacionais. O Facebook Watch também fornece um portal para os clientes da Vodafone verem o que seus amigos estão fazendo e conectar os espectadores às histórias em vídeo postadas por suas conexões do Facebook.

“A Vodafone está empenhada em fornecer a 22 milhões de clientes de TV em toda a Europa a mais ampla gama de conteúdo emocionante, divertido e envolvente, e agora estamos permitindo que eles se conectem com os vídeos que adoram assistir através da plataforma do Facebook.Averma Alex Froment-Cortelle, Diretor Comercial do Grupo, Vodafone. “Estou muito animado que a Vodafone, uma das plataformas de conteúdo de vídeo líderes da Europa, está expandindo sua rica e diversificada seleção de programas de TV com o Facebook Watch.”.

O Facebook Watch estará disponível para assinantes da Vodafone TV a partir do próximo mês na Alemanha, Itália, República Tcheca, Portugal e Grécia. Outros mercados europeus serão anunciados oportunamente. Os assinantes poderão acessar o serviço por meio de um decodificador Vodafone.