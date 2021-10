Jessica Selassie vs Rosalinda Canavu: ‘Errado, agi desde o início’

Jessica Selassie Ele é um dos heróis indiscutíveis desta edição do Big Brother VIP. em competição com você Irmãs Clarissa e Lucrezia SelassieA Grande Princesa se revelou muito nas primeiras semanas de reality shows na TV.

Durante uma conversa na sala de estar com ClarissaE Raffaella VicoE stevens de tópico e a syrianyE Jessica Faça uma consideração perturbadora em relação a um dos concorrentes da versão mais recente do dormir.

Vamos falar sobreAtriz siciliana Rosalinda Canavu, que, dentro uma casaEm vez disso, ele discutiu sobre várias questões relacionadas ao seu trabalho e vida privada. entre como Adua del Vesco Na verdade, ele lentamente tentou se separar do personagem para redescobrir sua verdadeira identidade.

Além de ser cúmplice em sair do Gabriel JarkoE admitindo o relacionamento errado Canavu Ela foi criticada por seu mau relacionamento com ela Diane Melo. Então, novamente, para uma história de amor nascida sob os holofotes com Andrea Zingaquando ela ainda estava noiva dela agora, Giuliano Condorelli.

Uma personagem que criou várias dinâmicas dentro do loft Cinecittà, e quem são as maiores princesas Selassie, apenas não foi para o gênio. Estas são as palavras assertivas de Jessica, Cerca de

Para mim, o que eu não gostei foi Linda rosa. Falsa desde o primeiro dia que entrei aqui. Estrelou.

Al Chi, syriany Responder: “Em vez disso, eu a amei!” Encontre a resposta seca Jessica: “por nada!”

Nesse ínterim, previsivelmente, as pessoas na web clamavam por uma comparação entre os dois. Linda rosa Na verdade, está atualmente em processo de coordenação Casa de cheeE quem sabe quem não responderá – pelo menos indiretamente – à provocação de um rival Big Brother VIP.

Jessica: ‘A Rosalinda de quem eu não gostei no ano passado, é falsa desde o primeiro dia’ Clarissa: “Isso é errado.” Por outro lado, você é o campeão mundial de honestidade começa na aula, certo? ⚰⚰ # ampla – Chuck D (@ penemy87) 5 de outubro de 2021