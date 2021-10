5 séries para ver se você amou e perdeu

Ainda não é a série de TV mais popular da Netflix, mas ainda não jogo de lula Não demorou muito para que ele alcançasse o pódio e prejudicasse Bridgerton. Foi lançado no dia 17 de setembro, em poucos dias se tornou um dos programas mais assistidos do mundo, e as redes sociais fervilham de memes com referências a episódios diversos. Para quem, como eu, ainda não terminou de assistir, tornou-se um obstáculo para evitar todos os spoilers que estão praticamente por toda parte. Por outro lado, se você está no outro segmento da população – aquele que já terminou todos os episódios e agora está procurando um sentido para a vida – aqui estão os outros 5 séries de TV que você deve assistir para perder o Squid Game por menos.

Alice na Fronteira

É uma série que vai bem demais: foi lançada no final de 2020, mas nunca fez sucesso com o Squid, embora aborde alguns tópicos. Novamente, há um grupo de pessoas que participa de um jogo não por dinheiro, mas pela sobrevivência. Na verdade, eles são transportados para uma Tóquio alternativa e miserável e devem passar por muitos testes se não quiserem morrer. Se você gosta, há uma boa notícia: foi renovado para uma segunda temporada.

3%

Telenovelas portuguesas de alguns anos atrás, mas definitivamente vale a pena recuperar. Os heróis são um grupo de jovens que tenta vencer as provas para conseguir ganhar uma vaga em Offshore, um lugar quase maravilhoso onde apenas 3% da população mundial vive em harmonia e luxo. Todo ano um monte de gente tem a oportunidade de entrar nele, mas o preço a pagar é obviamente muito alto, e são quatro temporadas, de 7 a 10 episódios.

neve

Baseada no filme de mesmo nome do diretor vencedor do Oscar Bong Joon Ho, e um remake humorístico francês, a série se passa em um futuro apocalíptico onde a Terra está completamente congelada e a única maneira de sobreviver é pegar um trem, Snowpiercer, que viaja pelo mundo e gera eletricidade suficiente para manter os passageiros aquecidos. O veículo é dividido em categorias e a última é também aquela que está na base da cadeia alimentar, onde se vive na privação e nas adversidades. Isto é, até que as pessoas nas últimas carruagens decidam se rebelar.

Linda casa

As séries de TV coreanas sempre nos dão sentimentos e isso é para você, se você também é um fã de terror. No centro de tudo está Cha Ho Soo, um adolescente que primeiro percebe que a Coreia está envolvida em um apocalipse zumbi. Apesar de si mesmo, ele se encontra à frente de um grupo de pessoas que, como ele, está tentando sobreviver a esta invasão. Para complicar as coisas, também existe a vingança pessoal e o egoísmo por saber que um grupo incoerente não é a melhor solução nessas situações.

Sociedade

Esta série trata de um dos livros básicos da literatura mundial, o livro de William Golding O Senhor das Moscas. Ao contrário do romance em que um grupo de crianças fica preso em uma ilha, eles se encontram aqui em uma cidade fantasma, sem adultos, após voltar de uma viagem escolar. Isso significa ter um governo e algumas regras e tentar estabelecer uma coexistência pacífica. Mas você acha que poderia ser tão fácil?