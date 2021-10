Gf Vip 6, Endemol então interfere com uma “massa danificada de idiotas no cérebro”

Anteontem, em uma casa subordinar Big Brother Vip 6 O diretor esqueceu os microfones abertos. Assim, alguns dos concorrentes ouviram palavras tristes proferidas por uma mulher, possivelmente uma escritora: “Uma massa de tolos danificados no cérebro “ A frase estava preocupada.

O episódio se tornou viral imediatamente nas redes sociais e muitos telespectadores pensaram que as palavras eram para Vippos no parque. Hoje, a produção do reality show decidiu intervir nas redes sociais. Isso é o que ele postou no Twitter Endemol Shine Itália:

Produzir Endemol Shine Itália Pedimos desculpas pela postagem errada de conteúdo na tarde de segunda-feira durante a transmissão ao vivo do GFVIP. Declarações inadequadas foram emitidas que, embora não fossem dirigidas aos concorrentes, não poderiam ser justificadas da mesma forma.

– Endemol Shine Itália (EndemolShineIT) 6 de outubro de 2021

A produção se desculpou pelo erro e o conteúdo foi publicado durante a transmissão ao vivo. Além disso, especifique que as frases não têm como alvo a equipe do programa. No entanto, ele queria apontar que, de qualquer maneira, isso era injustificado.