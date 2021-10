Nour Your Eyes Expectations Episódio IV / Enrico não quer mais ver Emma

o progresso a partir de ilumine seus olhos Revela um quarto episódio crepitante. De acordo com o vídeo postado por Canale 5, no final do terceiro episódio, parece que Enrico Não quero saber mais qualquer que seja. Além do mais, agora que a verdade quase veio à tona, visto que Valentina acordou e pode ajudá-lo aos poucos a limpá-lo, reconstruindo a dinâmica do acidente. O personagem que você interpretou antes Anna Valley Ele tentou se aproximar do professor, mas este já havia erguido uma parede.

A luz dos seus olhos / ao vivo e visualizações 5 de outubro: Miranda tenta suicídio

Só Emma pode quebrá-lo e contar a Henry a verdade sobre suas investigações misteriosas e passado sombrio. Mas a mulher, mais uma vez, prefere não revelar nada, mantendo o professor à distância, apesar de tudo. LucaPor outro lado, corre o risco de se envolver em um incêndio muito perigoso.

Nour Your Eyes revê o quarto episódio: Valentina pode dizer a verdade

O quarto episódio do programa ilumine seus olhos Retornando a Canale 5 na próxima quarta-feira, 13 de outubro, com novos eventos e reviravoltas imperdíveis. Vamos começar com as boas notícias, que veem o tão aguardado despertar Valentina. de acordo com progresso Pelo episódio sabemos que sua versão dos acontecimentos será decisiva para salvar Enrico.

Morgane Detective Brilliant / Advances Episódio Final Hoje, 5 de Outubro: Casos Finais

Emma fica aliviada e, enquanto isso, pensa no próximo passo a dar. Sua atenção, ao que parece, se voltará para Martina. Em relação à mãe, a protagonista descobre que, pouco antes de sua internação, ela passou alguns dias na montanha. Nessa montanha podem haver detalhes muito importantes a serem alcançados. Sofia Enquanto isso, ele descobre que Valentina está preparando uma exposição para ela.

Nour Your Eyes Forecast, episódio de 13 de outubro

ilumine seus olhos ganhe vida na próxima semana, Quarta-feira 13 de outubro, com o quarto episódio inédito. o progresso A partir do novo episódio, revela que Enrico foi purificado e que Emma, ​​finalmente, pode continuar sua busca em Vicenza. Portanto, parece que a situação de Enrico está melhorando gradativamente. Isso também graças às descobertas de Valentina, que ajudarão o homem a se defender e fazer justiça.

Anna Valli Marido e Filhos de Jules Leandro, Ginevra e Leonardo / “Nothing Before Them”

Enquanto isso, Emma começa a conduzir sua busca por Martina, enquanto Sophia tenta organizar um show inesquecível para Valentina. Curiosidade do público pelo quarto episódio de ilumine seus olhos crescer. A literatura ficcional está se tornando mais interessante, mas também mais complexa do ponto de vista da dinâmica narrativa.

As previsões de Nour Einak: Episódio IV, Enrico fora de perigo?

o progresso a partir de ilumine seus olhos Eles parecem sugerir cenários benevolentes para Enrico, que agora está atormentado por sombras e problemas legais. No próximo episódio, dia 13 de outubro, o protagonista poderá esclarecer sua posição graças a Valentina. Como esperado, com imaginação Giuseppe Zino e Anna Valli Ele retorna à sua posição original na quarta-feira à noite. O episódio será naturalmente visível na transmissão ao vivo no Mediaset Play e também estará disponível nas horas seguintes à transmissão, novamente no app oficial da Mediaset, na seção Séries de TV.

© Reprodução reservada