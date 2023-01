Um novo confronto entre Luca Onestini e Nikita Pelizon – Big Brother VIP

Depois do acalorado confronto ocorrido durante o jantar brasileiro de ontem à noite, onestini E Nikita Eles decidem conversar novamente para esclarecer sua situação complicada.

Com muitas dúvidas sobre as verdadeiras intenções do influenciador, Nikita tenta fazer com que os VIPs entendam seu ponto de vista e comenta: “A importância crítica que percebi não me deu nenhum senso de clareza.”.

“Tudo o que fiz e tudo o que disse sempre pensei e fiz porque tive vontade de o fazer.” Onestini responde que explica que – ao contrário do que possa pensar – gostava de passar o tempo com ela. Apesar disso, ele diz a ela que sempre foi leal e por isso ainda não entende a reação dela. “Do ponto de vista emocional, entendo que você não é o que procuro, mas como amigo, sim, porque estou bem com você.” Explica e acrescenta “Como amigo estou aqui, para todo o resto não estou.”.

Além disso, ao relembrar o que aconteceu entre eles, o outro significativo admite estar amargurado e desapontado: “Eu me senti traído por alguém com quem sempre fui honesto”.

A modelo conta que ficou desapontada porque, se a princípio esperava que algo acontecesse entre eles, nos dias seguintes se viu diante de uma situação completamente diferente e complicada.

A influenciadora explica que só mudou de ideia depois de descobrir alguns aspectos de sua personalidade que não apreciava e, para esclarecer de vez, a aconselha a aproveitar o momento para expressar seu ponto de vista com total sinceridade: “Não adianta negar o que aconteceu. Admita seus erros.”E Você pode me dizer o que quiser, mas seja claro. Ele conclui, pronto para ouvi-la.

“Eu quero superar tudo isso.” Nikita exclama, mas para a insistência dos VIPs, ela admite que ficou desapontada acima de tudo por não entendê-lo. ‘Senti-me incompreendido’ Gritou.

A conversa continua entre os dois e se por um lado Onestini continua a exigir mais clareza e honestidade, por outro lado Nikita tenta explicar o seu ponto de vista sobre o sucedido.

Será que as duas pessoas importantes conseguirão encontrar um ponto de encontro para uma convivência pacífica?