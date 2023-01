Milan e Cardinal agradam torcedores: “Aqui está o chefe dos Yankees.” Lião e Ibra, dias decisivos

Milão – primeira resposta a Jerry Cardinale para os fãs do AC MilanConfuso com a ausência constante das partidas do Milan e principalmente da final da Supercopa da Itália em Riad, onde o ex-proprietário Gordon Singer se destacou, ele ainda foi indireto: entrar na diretoria de uma nova figura o prestígio do esporte americano. Estamos falando de Randy Levine, que foi presidente do New York Yankees por mais de vinte anos, a famosa franquia da Major League Baseball, e cuja colaboração com o Milan está se tornando cada vez mais reveladora. No entanto, ainda não está clara a transição do fundo Elliott da família Singer para o RedBird de Cardinale, que recebeu um empréstimo de € 600 milhões de Elliott, de um negócio de US $ 1,2 bilhão que, em 31 de agosto de 2022, marcou a transferência oficial da propriedade. . O novo Conselho de Administração agora consiste no seguinte: Presidente Paolo Scaroni, Diretor Geral Giorgio Forlani, Diretor Financeiro Stefano Cucciro, Diretores Jerry Cardinale, Randy Levin, Alec Shiner, Neeraj Shah, Isaac Halliard e Gordon Singer. Em teoria, a maioria no conselho pertence à RedBird, à qual o fundador e vice-presidente do cardeal Halyard e dois colaboradores históricos próximos a Cardinale, como Scheiner e Shah, estão diretamente relacionados. Mas o controle do Fundo Elliott continua forte, representado por Singer junior e assegurado por Scaroni, que já estava no conselho durante o reinado chinês de Yoinghong Li e que mantém um vínculo histórico com Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, e por Forlani, que mesmo a sucessão de Ivan Gazidis foi Gestor de Carteira do Fundo Singer e nesta qualidade ingressou no Conselho de Administração Rossoneri, e finalmente por Cocirio, já um conhecido analista financeiro que ingressou no Fundo Elliott como Gestor Adjunto de Carteira de Elliott.

Dias cruciais para Leo e Ibra

A inquestionável construção de uma diretoria de alto nível não livra os torcedores do Milan do dilema clássico: qualquer estrutura institucional no futebol é testada e determinada pelos resultados esportivos. Portanto, o falso começo da equipe em 2023 continua sendo a questão premente E as intervenções no mercado ainda estão longe, Porque parece que RedBird não quer aumentar o orçamento. No entanto, estes são dias cruciais para Leo e Ibrahimovic. A única aceleração do mercado pode, na verdade, estar relacionada à renovação do contrato de Leão, que entrou na fase crítica. Ibrahimovic também voltou ao Milanello, com um talento reconhecido para galvanizar um vestiário ligeiramente deprimido. Mas a última tentativa do campeão sueco de sprint de voltar ao campo também está ligada ao futuro do setor mais afetado por lesões: o ataque. Para o jogo desta terça-feira, 24, em Roma, que se tornou uma oportunidade para o Milan se defender do ataque da Lazio na zona da Liga dos Campeões, Pioli prepara algumas mudanças: o técnico deve decidir se intensifica o meio-campo para aliviar o incômodo de Tonali e Benasser , muitas vezes forçado a escassez numérica e cobertura Hectic para grandes áreas de playground.

Nova mania de estádio

O clube deu as boas-vindas a Levine, que é “reconhecido mundialmente como um dos executivos mais talentosos da indústria de esportes e entretenimento. Ele lidera uma das equipes esportivas mais famosas do mundo,

Levine contribuiu para o sucesso contínuo da franquia em termos de desempenho em campo, parcerias de negócios e oportunidades globais para crescer e aprimorar a marca New York Yankees. Ele também foi fundamental no desenvolvimento do novo Yankee Stadium, concluído em 2009, que também revolucionou a distribuição de conteúdo esportivo ao criar uma rede SIM e fez parceria com o Dallas Cowboys para formar a Legends Hospitality LLC, desenvolvedora líder de experiências premium de esportes e entretenimento. O comentário ressalta mais uma vez a linha filosófica do Milan, agora voltado para o show business americano e para o modelo em que o novo estádio – atual nó e obsessão da política corporativa – se torna o fulcro do desenvolvimento econômico e esportivo. Scaroni enfatizou: “Levin é um profissional de destaque em esportes e entretenimento. Sua expertise e experiência se fundirão com as nossas, contribuindo para a trajetória de crescimento do clube e criando oportunidades para expandir sua reputação internacional. A nomeação de Randy nos ajudará a desenvolver novas sinergias globalmente, de acordo com a visão estratégica da RedBird, e abrir novos horizontes para o clube e seus torcedores.” O próprio Cardinale reiterou: “Há mais de duas décadas, tive o privilégio de construir um clube único e parceria de sucesso com o New York Yankees e com a família Steinbrenner, que também incluiu recentemente um investimento dos Yankees junto com a RedBird em Milão. Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Brandi Levine ao Conselho de Administração do AC Milan e espero fortalecer esta parceria global entre os Yankees e o AC Milan.”

Assistente de direitos de TV

A longa biografia postada nas margens do anúncio torna o conceito ainda mais claro, prenunciando um papel importante para Levine nas negociações cruciais pelos direitos televisivos do futebol italiano: “De 1995 a 1997, o papel de negociador-chefe cobria a Serie A de beisebol Em 1996 negociou o acordo The, que pela primeira vez incluía distribuição de lucros, imposto de luxo e conciliações entre franqueados pertencentes a diferentes consórcios. O restante pertencia principalmente ao show business: “Durante a gestão de Randy Levine, graduado pela George Washington University e J.D. da Hofstra University School of Law, e sob sua direção e direção, os Yankees construíram o novo Yankee Stadium, um estado de instalação de última geração cuja construção foi concluída no início da temporada.” 2009, que terminou com a 27ª conquista do título na história da franquia. Levine foi co-fundador da YES Network, a rede esportiva regional mais assistida nos Estados Unidos States, e posteriormente liderou a venda de 80% da rede para a 21st Century Fox e, em 2019, a compra da YES Network da Disney Company à frente de um consórcio formado pela Amazon, Sinclair Broadcasting, Blackstone, Mubadala e Red Bird Capital Ele também liderou a expansão internacional da marca Yankees, que viu o lançamento de uma parceria inédita com o Manchester City Football Club em 2013. Este acordo leva à aquisição conjunta do 20º clube da Major League Soccer, New York City Football Club (NYCFC), que iniciou atividade competitiva em 2015.” E novamente: “Levine tem estado na vanguarda do desenvolvimento de uma ampla gama de entretenimento e eventos especiais no Yankee Stadium, transformando a instalação em uma instalação durante todo o ano e ponto focal para uma ampla e diversificada série de iniciativas que vão desde futebol universitário, futebol , hóquei, música, boxe e eventos corporativos.” Yankees, Levine atuou como vice-prefeito da cidade de Nova York, onde cobriu desenvolvimento econômico, planejamento e administração. Antes de 1995, Levine atuou como procurador adjunto e procurador-geral assistente o Departamento de Justiça dos EUA. Ele também atuou como representante especial do Departamento de Trabalho dos EUA, vice-presidente e membro do Conselho de Administração do Hudson River Park.