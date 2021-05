Seu horóscopo para amanhã, 5 de maio de 2021. Qual é o seu sígno do Zodíaco? O que o zodíaco espera? É assim que as posições e movimentos dos corpos celestes afetam a Terra ÁriesE a TooruE a GêmeosE a CâncerE a LyonE a virgemE a Escala de pesoE a O escorpiãoE a SagitárioE a CapricórnioE a Aquário e Peixe.

Horóscopo de amanhã, Barba Negra

Áries

Com Júpiter e Saturno favoráveis ​​de Aquário, apaixonado, você vai querer levar a sério, lançando as bases para um futuro estável e duradouro. Marte é anticancerígeno: tenha cuidado especialmente em circunstâncias que exigem vigilância. Leia também o seu horóscopo hoje

Tooru

O dia caracterizará uma sensação de plenitude e alegria na vida, graças à passagem da lua em Peixes, Vênus e Urano pelo signo. Aproveite a proximidade garantida a você por um amigo de confiança, para alcançar suas preferências. Leia também o seu horóscopo hoje

Gêmeos

Com a lua em Peixes oposta a Mercúrio, uma pontada de ansiedade pode invadir seus pensamentos, tornando-o particularmente sensível e receptivo. Neste negócio, avalie todos os recursos e concentre-se no que você pode alcançar de forma realista. Leia também o seu horóscopo hoje

Câncer

A lua está em trígono com Marte. Você fez sua escolha e, neste ponto, não permitirá que ninguém o impeça ou o distraia para conquistar quem você ama. Urano é um amigo: muda tanto quanto é afortunado e incomum quanto oportunidades inesperadas de percepção. Leia também o seu horóscopo hoje

Lyon

Por causa da oposição de Saturno e Júpiter, se você se sentir cansado e frustrado, encontre um amigo gentil e otimista e logo estará de volta às grandes altitudes. Com o comprador inimigo, preste atenção nas finanças. Em vez de dobrar sua receita, você pode dobrar suas despesas. Leia também o seu horóscopo hoje

virgem

Lua e Netuno em Peixes: Você provavelmente sentirá uma enxurrada de dúvidas. Peça a um membro da família que o ajude a ver as coisas sob a luz apropriada. É melhor não ignorar as questões imperceptíveis que você tem adiado por tanto tempo. Leia também o seu horóscopo hoje

Escala de peso

Os benevolentes Júpiter e Saturno de Aquário imbuem você de magnetismo, instinto de movimento, senso prático e grande rigidez. Saturno é o Aliado: antes de tomar uma decisão, você pensará por um longo tempo, mergulhando nos detalhes cruciais. Leia também o seu horóscopo hoje

O escorpião

Não seja tentado por pensamentos estranhos, como mudar algo em sua vida, mas não sei quão bem, como ou por quê. Não seja impulsivo! Com Saturno vs., parece-lhe que tudo é sempre igual, com uma grande e pesada monotonia. Leia também o seu horóscopo hoje

Sagitário

Um mercúrio indesejado de um geminiano fará com que você desperdice energia em brigas abafadas. Antes de proferir palavras que podem doer, pense com cuidado. Um amigo irá mostrar-lhe o problema que o assombra de outro ponto de vista e logo o resolverá. Leia também o seu horóscopo hoje

Capricórnio

Por causa de Marte em face de Câncer, muito mais sabedoria nos esportes, especialmente se você não está acostumado a treinar regularmente. Tenha mais cuidado com seu parceiro. Às vezes, um gesto, uma palavra gentil, é suficiente para restabelecer o entendimento. Leia também o seu horóscopo hoje

Aquário

Com Saturno severo e contido no signo, você será chamado para definir relacionamentos e eliminar situações insatisfatórias sem demora. Solteira. A mistura prejudicial de estilos e retiros fará com que você ganhe a atenção de seus entes queridos. Leia também o seu horóscopo hoje

Peixe

A lua no signo sorri para Marte, mas briga com Mercúrio: o parceiro será invencível. Um momento disponível, o próximo momento insuportável. Às vezes, deixar as coisas acontecerem e correr do jeito que eles querem pode reservar algumas boas surpresas. Leia também o seu horóscopo hoje

© Todos os direitos reservados