Gafes, obscenidades e “elogios” a um colega: Striscia la notizia mostra os desabafos de Andrea Giambruno

“o Imprensa de Giambronasca“Ele pensa em um e esmaga cem.” Desta vez, por vergonha Andrea GiambrunoHospedar Rede 4 E o companheiro do primeiro-ministro Geórgia MeloniNem a imprensa nem a oposição: “piada“Está tudo na família para o primeiro homem. Esta noite no reality show do Canal 5”A notícia se espalha“Ele dedicou um relatório inteiro para tirar sarro de seu parceiro gafe Do primeiro-ministro. Suas ocorrências são mostradas primeiro Deslizamentos ao vivo“E então alguns momentos estranhos fora do show ao vivo.”Diário de hoje“: As palavras obscenas com que Giambruno se dirige aos roteiristas do programa sobre sua história (“O que você quer?“) Mas também meus cumprimentos a um colega de estúdio (que parece muito desconfortável):”Por que não te conheci antes?pergunta Giambruno, sócio de Meloni desde 2015.

O serviço é lançado pelos hosts Roberto Lipari E Sérgio Freccia “Especialmente para diversão.”Andrea Tufado GiambrunoA capa da reportagem mostra o apresentador fantasiado Giamborasca Que carrega Melony no chapéu. A reportagem mostra de imediato os erros históricos do jornalista: do calor do verão”Afinal, não são boas notícias“para sentenças relacionadas ao estupro”Se você ficar bêbado encontrará um lobo“) alcançar “Transporte de migrantes“.

No entanto, partes não publicadas do relatório de Strechia referem-se a gravações remotas feitas em casa. Conjunto de mídia. Na primeira parte, Giambruno perambula pelo estúdio, insultando quem trabalha com ele, mesmo que seja de brincadeira. Ele se concentra em particular no seu penteado e nas críticas que recebeu por seus penteados estranhos: “Mas eles não me incomodam com o porta-malas“Como tenho cabelo… tenho 42 anos e todo mundo aqui é careca…”, atacou o apresentador. A voz de Stricia na tela o provocou falando sobre “Um protótipo de um líder de banda italiano“E da linguagem e dos movimentos que fazem dele um animal educado.” “Mas não deixe que eles me incomodem… – continua Giambruno – tem gente aqui Ele jura no arVá e olhe o cabelo.” Não só isso: então, depois de “arrumar” os órgãos genitais, ele se volta desafiadoramente para alguém (como “Savoy”) que não está na foto: “O que é isso… com licença? ”

“E como estamos com a testosterona?” pergunta o narrador. No vídeo, aliás, vemos Giambruno se aproximando do colega em frente ao monitor do estúdio: “Para mim o único árbitro que importa é Aquela Viviana“, acrescenta o apresentador. Nesse momento começa o elogio: “Então olhe para ele A beleza deste Estoril azul“Diz Giabruno, referindo-se ao vestido da colega. Ela responde que é, de fato.”China Azul“, mas ele discorda:” Não, o nome dele Estoril azulA China Azul é algo… que me deixa com raiva… China. O nome dela é Blue Estoril, uma mulher educada como você. China Azul Não, não combina com você: você Você é superior“.

Giabruno então continua perguntando à colega como vão as coisas: “Fiquei com pena de ver você assim ontem”, explicou, acariciando seus cabelos. Ele amplia a explicação das cores do vestido aos presentes (“China azul é lixoo Azul Estoril é um pouco mais alto”) e finalmente mergulha com a colega Viviana, que parece cada vez mais incomodada: “Você é uma mulher inteligente…Mas por que não te conheci antes? É inacreditável.” A reportagem termina com outra piada de Striccia: “Resumindo, quando Giambronasca vê o azul, é como se o touro visse o vermelho e atacasse de cabeça baixa. Giambruno, gostou do nosso perfil?