Criar uma Europa amiga da família: o desafio “Elfac” termina em Nápoles

Um evento que promete deixar a sua marca. “Quem vai ganhar o futuro, as empresas e os territórios amigos da família” é o título do interessante debate multifacetado que terá lugar amanhã, sexta-feira, 20 de outubro, em Nápoles, na sede da Câmara de Comércio no Corso Meridionale em o Palazzo della Borsa. Entre os convidados está a presença oficial da Rede Europeia de Municípios da Família, a Rede Europeia de Municípios Familiares, projeto da União Europeia para famílias numerosas liderado por Maria Regina Maroncelli Florio. Fundada em 2004, a Federação Europeia de Famílias Grandes (ELFAC) é uma organização guarda-chuva com sede em Barcelona, ​​composta por 24 associações de 21 países europeus, e representada em Itália pela Associação Nacional de Famílias Grandes (ANFN) também na Campânia. com mais de 500 famílias associadas. No histórico de transparência da União Europeia, desde julho de 2021, goza de estatuto consultivo no Conselho Económico e Social das Nações Unidas.

Sua missão

A Elfac valoriza a família extensa, um valioso recurso comunitário e um campo de treinamento natural para engajamento e sustentabilidade.

Veja

A Elfac apoia o papel e o valor das famílias numerosas; Promove espaços de convivência e de trabalho acolhedores e respeitosos, onde todos possam realizar o seu projeto pessoal.

De valor

Família, cuidado, solidariedade, sustentabilidade, relações intergeracionais, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, justiça, igualdade de género, desenvolvimento.

“Estamos convencidos – explica Maroncelli – que as empresas e os municípios devem comprometer-se a tornarem-se acolhedores para atrair e reter famílias com crianças, que garantam o futuro da comunidade e o funcionamento de todos os seus serviços, e jovens talentos nessa “competição” cujo jogo é cada vez mais jogado a nível europeu, se não “a nível global”.

O que assusta é o “inverno demográfico”. A diminuição das taxas de natalidade, o envelhecimento e o declínio populacional estão a mudar a face das cidades e os pequenos municípios estão a esvaziar-se e a morrer. As empresas também sofrem as consequências da crise demográfica: os jovens talentos estão a sair e é cada vez mais difícil encontrar trabalhadores qualificados, capazes e jovens. Segundo Elvac, as soluções possíveis são desenvolver um espaço acolhedor e atrativo; Dar espaço e tempo à vida e ao bem-estar das famílias nas cidades e nas empresas; Alcançar padrões de qualidade de vida; Permitir que os jovens criem raízes e vivam os seus projetos de vida. Assim, em suma, estabilidade económica, um mercado de trabalho mais aberto aos jovens, igualdade de género e conciliação do trabalho familiar, mudança cultural, uma comunidade acolhedora que cria rede, formação e apoio, municípios e empresas “familiares”. Agradeço à Câmara de Comércio de Nápoles, à Casartigiani e à Alexander Research Organization por acreditarem na aliança entre as empresas e a região e por nos darem a oportunidade de falar sobre isso aqui em Nápoles.”

Na foto à direita está Regina Maroncelli

Projetos Elvac

Grande cartão familiar internacional

Cartão de descontos que dá às famílias com três ou mais filhos descontos em instituições públicas, equipamentos turísticos, meios de transporte, atividades culturais e desportivas e museus. Proporcionar oportunidades de poupança, mobilidade e acesso à cultura e entretenimento.

Um grupo de jovens

Projetos de mobilidade, intercâmbio, formação e liderança para jovens.

Rede Europeia de Municípios Amigos da Família

Rede de municípios europeus acreditados segundo padrões de qualidade familiar.

Projeto Empresas e Territórios

A partir de 2022, as empresas também podem aderir à Rede Europeia de Municípios Amigos da Família, criando uma aliança com a região para o bem-estar das famílias.

Regina Maroncelli e Luciano Malfer com Dubravka Sojka, Vice-Comissária Europeia para a Democracia e Demografia

Propostas ELFAC

Para a região: Certificado de Municípios Amigos da Família

Em 2016, a Associação das Famílias Nomeros, a Província de Trento e o Município de Alghero criaram a rede de municípios “Amigos da Família” que promove o certificado “Família” emitido pela Província de Trentino. A rede europeia nasceu da experiência italiana de acolhimento de cidades “familiares” aprovadas. Reconhece a marca familiar dos municípios italianos que cumpriram os critérios pertinentes. O certificado é emitido pela Província Autônoma de Trento.

Para empresas: Certificado de auditoria familiar

É uma “ferramenta de certificação” da marca, que qualifica uma organização para estar atenta às necessidades de conciliação trabalho-família dos seus colaboradores.

As empresas também podem tornar-se “amigas da família” através de um processo semelhante ao dos municípios, que também é aprovado pela província autónoma. “Auditoria Familiar” é uma ferramenta de acreditação

Para regiões:

Rede de municípios amigos da família

É a rede que reúne cidades certificadas “Family Friendly” pelas redes nacionais de Itália, Polónia e Portugal e cidades que demonstram interesse no bem-estar familiar de acordo com critérios específicos. É a rede que reúne empresas “familiares” que aderem ao projeto

A Rede de Municípios Amigos da Família em Szczecin (Szczecin), Polónia, foi fundada por Regina Maroncelli, Presidente da Elvac e Luciano Malver, Diretor da Agência de Coesão Social do Condado Autónomo de Trento, juntamente com os Presidentes da República Húngara (NOE ) e Associação Portuguesa (APFN) para Famílias Numerosas. Existem três cidades piloto para o projeto: Alghero, Trento e Szczecin.

Hoje a rede inclui mais de 140 municípios de 9 países europeus: Itália, Portugal, Polónia, Letónia, Croácia, Grécia, Hungria, Espanha, Roménia. Os municípios incluem Atenas, Sereti e Onori (Bérgamo), Braga (Bor), Foligno, Perugia, Todi, Trento e Zagreb. A missão é criar um ambiente cultural, social e económico favorável, acolhedor e atrativo para os jovens e famílias com crianças, e construir uma aliança de famílias entre a sociedade civil, os municípios e as empresas. Entre os objetivos estão cooperar com as instituições europeias, promover o intercâmbio de boas práticas, acompanhar os municípios e as empresas na introdução de políticas familiares inovadoras e construir sociedades sustentáveis ​​de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da Agenda de Desenvolvimento Global 2030, que se centra no bem -ser de todos. Famílias.

A visão é clara: criar uma Europa favorável à família, atraente, sustentável e competitiva, onde os jovens e as famílias possam concretizar os seus planos de vida.

Da conferência “Empresas e Territórios: O futuro chama-se família” realizada em setembro de 2022 em Bérgamo, nasceu a ideia de propor às empresas mais sensíveis a adesão à rede, tornando-se empresas parceiras do projeto. As empresas abertas no território e dotadas de políticas corporativas internas são empresas “familiares” que acreditam e vivem o projeto empresarial e regional.

As empresas líderes são as que primeiro acreditaram no valor do projeto e apoiaram a sua implementação. “Agora o projeto está avançando”, explica Regina Maroncelli, “como evidenciado pelo evento em Nápoles, onde homenagearemos algumas empresas da Campânia com o certificado Network Partners”. A Campânia também possui boas práticas inovadoras para a sua introdução e exportação, que partem do sentimento familiar que ainda se sente nesta terra. “O testemunho das empresárias presentes na conferência oferecerá soluções concretas para facilitar a vida profissional das mães, dos pais e das famílias. Porque é conveniente, antes de mais, para as empresas, que terão cada vez mais de provar que são sustentáveis ​​do ponto de vista ambiental. e áreas sociais. Eles terão que garantir que os jovens talentosos sejam incentivados a permanecer aqui.” , onde são necessários.

Mas o que significa para uma empresa ser familiar?

Isto significa horários de trabalho flexíveis, bem-estar dos colaboradores e das suas famílias, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, creches e serviços, promoção da igualdade de oportunidades, inovação organizacional e responsabilidade social e corporativa. E mais uma vez: capacitar as famílias, o bem-estar e a qualidade de vida, aumentar as oportunidades de vida e de trabalho para os jovens, aumentar o emprego feminino e o crescimento económico.

O que significa para um município ser amigo da família?

Bem-estar familiar, desenvolvimento social e económico, participação e coesão social, maior segurança e protecção, serviços familiares e comunitários, ambiente verde e saudável, transportes, ciclovias e infra-estruturas, educação, lazer, cultura, desporto, ambiente e saúde. Durante o evento que terá lugar no dia 20 de outubro, estarão também algumas mulheres empresárias que irão testemunhar, nomeadamente Caterina Langella, Anna Galdieri e Paola Greco. Carla Librera, presidente da AIDDA Campania, também intervém.

Rede Europeia de Municípios Amigos da Família

Locais: Bergamo, Via S. Giovanni 1h, Bergamo 24121, Itália, Tel: 0039 351 7961425;

Barcelona, ​​​​Palmes, 92, 3R2A, 08008 Barcelona (Spa), tel: 0034 933 511 000.

Site: http://www.familycities.eu

Coordenadora: Regina Maroncelli (Elfac);

Secretário: Raul Sanchez (Spa),

Elenco: Chiara Leda (Itália), Mariagrazia De Copelli (Itália)

Executivos de rede; Luciano Malver (ETA), Leonides Mosnik (Levtoria), Vitória Salvado (Porto), Irina Jesmanevich (PL), Mauro Leda (ETA).