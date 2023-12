Seu horóscopo para hoje, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023

Escolha o seu signo do zodíaco e descubra como será o seu dia:

Áries

No meio da semana, Aretini, você poderá notar o início da posição paradoxal da Lua. Será necessário adotar uma atitude menos expectante, para manter o seu encanto sensual habitual. As pessoas que lhe interessam vão querer entender o que está acontecendo com você.

touro

Há uma posição positiva da lua para você, Touro, hoje. Você se revelará rico em poder. As pessoas de quem você gosta dependerão de suas ideias. Você estará pronto para seduzir a pessoa que faz seu coração bater. Hoje em dia, você pode se sentir amado pelos outros graças à sua resiliência.

gêmeos

Por que você não tenta realizar o sonho que já te acompanha há algum tempo, mas ainda não foi realizado? Seu satélite, para Gêmeos, está na sua casa da sexualidade, a partir de hoje. O relacionamento com os familiares é fortalecido. Você receberá informações interessantes.

Câncer

A posição contraditória da Lua para Câncer começa nesta quarta-feira. Não fique chateado se houver aspectos práticos que você não entende. Em breve tudo será mais fácil. Onde quer que você esteja envolvido, você perde oportunidades críticas. Você parece excessivamente atencioso.

Leão

Para o seu signo de fogo, a estrela da noite está na casa do seu dia a dia, a partir de hoje. Você está destinado a se tornar pontual e pontual em suas responsabilidades habituais. A jornada de trabalho continuará normalmente. Se você se entregar a Eros, será amado.

Bakr

Sua paciência permite que você alcance objetivos que pareciam muito difíceis. Há um posicionamento fácil da Lua em relação a Virgem no meio da semana. As pessoas de quem você gosta considerarão que você é capaz de entender suas necessidades e irão recompensá-lo.

equilíbrio

Você se verá diante de um aspecto lunar difícil. Você será solicitado a estar mais alerta e ativo, para poder manter o ar de influência que as pessoas esperam de você. As pessoas de quem você gosta vão querer entender o que mudou dentro de você. Eles querem ouvir sua convicção

o escorpião

“A partir de quarta-feira, seu signo de água se beneficiará da harmonia com o astro da noite. Você terá força para administrar até situações complexas. As aprovações estarão reservadas para você; você é capaz de criar um senso de organização que despertará a curiosidade daqueles que te observam.”

Sagitário

Aproveite rapidamente as oportunidades que surgem nesta parte central de dezembro. A Lua transita pelo seu setor financeiro através do seu signo de fogo a partir de hoje. Pode haver uma mudança positiva em suas atividades financeiras. Sua lealdade é recompensada.

Capricórnio

Quanto ao seu signo do zodíaco, Capricórnio, nosso satélite está em conjunção feliz a partir desta quarta-feira. Aproveite esta oportunidade em todos os contextos da sua vida diária. Cada colaboração pode alcançar ótimos resultados. Você é intuitivo, como qualquer pessoa criativa gostaria.

Aquário

A Lua inicia hoje seu trânsito por Aquário, colocando-se em sua casa de rivalidades secretas. Cuidado com aqueles que aspiram a ter o que você ama. Apesar da presença de indivíduos hostis, você alcançará seu objetivo. Seja reservado se alguém for muito amigável.

Peixe

Você tem a oportunidade de obter resultados positivos nas interações pessoais, graças à sua atitude. A partir de quarta-feira, a posição favorável do nosso satélite beneficiará o signo de água. Você resolverá problemas complexos e ganhará respeito. Aqueles que desafiam você acharão você atraente.