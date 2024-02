O legado de Agnelli entre as escrituras originais, as pinturas da adega e as consultas: os demandantes reconstroem o patrimônio

paraSimona Lorenzetti e Massimiliano Neruzzi

John Elkann e Gianluca Ferrero estão apelando do mandado de busca. O apelo também diz respeito aos sistemas informáticos

O primeiro confronto entre acusação e defesa será perante o tribunal de revisão Discutindo o confisco de centenas de páginas de documentos Foi realizado pela Guardia di Finanza no dia 7 de fevereiro, dia das buscas. Os advogados de John Elkann e Gianluca Ferrero interpuseram recurso e agora aguardamos uma data. Um movimento defensivo claramente estratégico: ditado não só pela vontade de deixar a avaliação do decreto de busca para a comissão, mas também… Para forçar os juízes a descobrir (Pelo menos em pequena parte) elementos da investigação que justificam a ação.

A investigação gira em torno da alegada residência fictícia na Suíça de Marella Caracciolo Agnelli e da consequente “fraude fiscal” devido à não declaração da pensão vitalícia dos anos de 2028 e 2019 na declaração fiscal. O suposto crime ocorreu em colaboração com três suspeitos: Elkan teria “intenção criminosa avançada” ao contratar funcionários que já trabalhavam para a avó; Era Ferrero, o contador histórico da família, quem prepararia os documentos fiscais e o cartório Urs Robert von Groeningo notário responsável pela gestão dos bens genéticos de Marilla, assinou a declaração fiscal falsa.

No dia da inspeção, os homens A polícia financeira bateu às portas de dezenas de escritórios, incluindo a Ferrero e algumas empresas de crédito, e também na casa do presidente da Exor (que não estava presente). Em aproximadamente vinte lugares Documentos em papel e eletrônicos foram confiscadosResultando na cópia legítima de telefones celulares (exceto dispositivos Elkann), discos rígidos e dispositivos. Nada foi retirado do notário suíço, cuja sede não foi revistada. Por esta razão apenas os advogados de Elkann (Federico Ciccone e Paolo Siniscalchi) e Ferrero (Paolo Davigo Bonino e Marco Ferrero) Prossiga com o recurso de revisãoSob o pretexto de “motivação prejudicada”. READ The Beatles: Uma nova música será lançada, tudo o que você precisa saber

Nenhum trabalho artístico – Pinturas e esculturas – que foram encontradas na Villa Fresco e apreendidas numa adega, mas todo o património artístico foi inventariado e agora um especialista que trata da protecção do património cultural irá avaliá-lo como parte da reconstrução do património que Marella teria herdado com a morte do advogado Gianni Agnelli. Enquanto isso, continuamos estudando os materiais obtidos em busca dos 14 documentos apresentados pelo subprocurador Marco Gianoglio e seus suplentes. Mário Bindoni e Giulia Marchetti Eles indicaram no decreto. Documentos também essenciais para identificar a estrutura societária da Dicembre (tesouraria da família Agnelli) e cuja assinatura – segundo os promotores – foi “razoavelmente fabricada”. Marila. Os originais permitirão que os investigadores marquem uma nova consulta para verificar a autenticidade dos documentos.



