Aquisição de direitos de transmissão televisiva internacional

O Grupo DAZN, plataforma líder mundial de entretenimento esportivo, anunciou a aquisição de direitos não exclusivos da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) para a temporada de 2023.

Além da Itália, as partidas da NWSL também estarão disponíveis para usuários da Espanha, Alemanha, Áustria, Suíça, Japão, Reino Unido, França, Bélgica, Portugal, Escandinávia (Noruega, Dinamarca, Suécia), Brasil e Holanda.

O acordo inclui a transmissão da temporada regular da NWSL, incluindo os Playoffs, Campeonato e UKG NWSL Challenge Cup, com um mínimo de duas partidas por semana e conteúdo sob demanda, todos os destaques, disponíveis no DAZN e no canal de Futebol Feminino no YouTube da DAZN.

A NWSL é a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, com jogadores de todo o mundo. A temporada, que começa no sábado, 25 de março, deverá estar repleta de estrelas e campeões mundiais, incluindo a ex-vencedora da Bola de Ouro Feminina Megan Rapinoe, o ex-co-capitão da Seleção dos EUA Alex Morgan e a estrela da Seleção dos EUA Rose Lavelle . No entanto, a partir de abril, a UKG NWSL Challenge Cup será disputada simultaneamente com a temporada regular em um torneio de seis semanas até setembro. A temporada se soma a uma emocionante programação de verão que inclui a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023.

Com este novo acordo de transmissão, que se soma à sua já rica oferta de conteúdos, a DAZN reforça o seu papel como destino do futebol feminino a nível mundial, contribuindo assim para acelerar o crescimento do torneio na Europa e em todo o mundo.

“Estamos entusiasmados em adicionar a principal liga profissional de futebol feminino dos EUA à nossa plataforma”, disse Andrea Ekblad, vice-presidente de esportes femininos. “A Liga Nacional de Futebol Feminino se enquadra em nosso crescente portfólio de direitos do futebol feminino, que já inclui o UEFA Women's Champions League, Frauen Bundesliga, Finework Liga F, Barclays FA Women's League, Women's Vitality Cup e WE League.A DAZN reafirma o seu compromisso em dar a visibilidade certa ao desporto e, portanto, ao futebol feminino para colmatar a lacuna de cobertura com as competições masculinas. Mal podemos esperar para apresentar algumas das melhores jogadoras de futebol feminino do mundo no DAZN.