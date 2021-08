Aqui está depois de 18 anos

O Tronista era para homens e mulheres em 2003 logo após a decepção: como está hoje? Impossível de acreditar: você ficará maravilhado.

É realmente impossível esquecer isso. Depois de ingressar em “Homens e Mulheres” em 2002 como pretendente, a jovem chamou a atenção para si mesma em um piscar de olhos. Tanto que após a decepção que o tronista recebeu daquela cópia, o pretendente foi escolhido para ser o próximo tronista. Mas mesmo esse caminho não era o melhor. Tendo tomado uma decisão que cabe a um de seus atraentes e charmosos pretendentes, a bela tronista recebe um simpático “não”. Ela voltou para casa completamente sozinha. Desde aquela época, exatamente 18 anos se passaram. E dando uma olhada em seu canal no Instagram, parece que agora ela está feliz no amor e é uma mãe incrível.

De quem estamos falando? Lembre-se de quem era o tronista Homens e mulheres em 2003? Bem: como sua vida mudou hoje? Além da satisfação emocional, o que sabemos do lado profissional? Vamos descobrir tudo nos mínimos detalhes!

Você era Tronista em 2003, como mudou sua vida hoje? Fabuloso

Para ter a chance de sentar em um trono cobiçado homens e mulheres em 2003, Ela era: Veronica Ranieri. Lembra-se do caminho dela como ex-pretendente do Costantino Vitagliano e não da escolha charmosa de Tronista? Como você pode esquecer isso! E você também se lembra quando Verônica desistiu da escolha de Giuseppe Lago e recebeu um “não”? Em suma, não há como negar que houve uma trajetória bastante intensa no namoro Maria de Filippi.

Mas o que sabemos agora sobre a bela Verônica? Depois que ele provou que já faz 18 anos que ele está no programa e agora parece que encontrou a felicidade ao lado de um cara incrível, o que sabemos sobre o trabalho dele? Pelo que aprendemos com seu perfil no Instagram, parece que Veronica disse adeus ao mundo do entretenimento. Ele agora é o chefe de um site de compras online.

Em suma, depois de homens e mulheres, a vida de Verônica mudou radicalmente. Você já imaginou isso antes?