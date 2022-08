Férias na Europa: os destinos mais interessantes

Quem trabalha no mundo do turismo não tem dúvidas: em primeiro lugar está lá um dos melhores lugares europeus para o verão Creta.

A razão pela qual é tão importante viajar para a ilha grega pode ser entendida em poucas palavras: Facilmente acessível da Itália (voos diretos de Turim, Roma, Milão, Veneza, Bolonha, Verona, Catânia, Palermo, Pisa, Bari e Nápoles), mar turquesapraias arenosas e seixos de pedra fina, Sítios históricos e sítios arqueológicos para visitar.

E mais uma vez: a possibilidade de fazer viagens em buggy nas dunas de areia, Pequenos cruzeiros Entre as baías da ilha e também um passeio entre as vinhas e olivais.

Não só praia e descanso, portanto, ainda que o “negócio básico” das férias seja sem dúvida este, com temperatura Sempre Atraente Menos chuva nos meses de verão.

sobre o tema do mar, Espanha E a Portugal Sempre entre os favoritos, mas precisamente do país da Lusitânia vem uma surpresa: não só o Algarve está entre os destinos a descobrir, mas a verdadeira novidade éAlentejoa área para além do Tejo, virando a sul, abrange a área fornecida pelo Lisboa bem emAlgarve.

Qual é o fator desta área? o praiasbonito e menos cheia Comparado com os mais famosos Faro e Tavira.

Belas praias, mas também pequenas aldeias empoleiradas na rocha em cores típicas de branco e azul arquitetura árabeTem vista para o oceano, depois para castelos de colina, vinhas, olivais e campos de girassóis.

área de descobrir Quem corta entre o mar e a Espanha dá Mais pontos Observações e experiências a serem enfrentadas, desde as planícies e pântanos ao norte, ao sol escaldante do sul, para chegar ao leste um deserto de lembrançasExtremadura e aAndalus Espanhol.

Magia da Islândia

O mar não é a principal atração deIslândiaMas a ilha no norte da Europa voltou (após uma pausa devido à pandemia) a ser um dos destinos preferidos dos italianos.

Um mergulho único na natureza, paisagem na lua E a Enormes espaços verdes Com vegetação baixa e densa, cachoeiras Geleiras, lagoas termais e gêiseres aparecem de repente ao longo do caminho.

Capital Reiquiavique É uma cidade espumante Está cheio de discotecas, mas está programado para ser uma paragem de alguns dias ao visitar uma ilha para desfrutar em pelo menos uma semana. De carro, de carro, de bicicleta.

Um itinerário típico é país 1, para girar todo o país no sentido horário ou anti-horário. Algumas saídas de “1” são recomendadas para visitar i fiordes Ou enfrente a área central e sinuosa (geralmente com veículos off-road).

A não perder StudlagilIlha Leste A o Vale Entre as rochas basálticas, está agora mais acessível após a construção de um parque de estacionamento a apenas duzentos metros da nova plataforma de observação.

Sobre as capitais

Entre as capitais, exceto as capitais que são sempre muito populares Londres E a Parissobe as posições no ranking dos destinos mais populares EslovêniaE a Liubliana.

receita de sucessoCidade do Dragão“lado de dentro quatro Componentes: cultura, arte, entretenimento, grandes espaços verdes (desde Parque Tivolio maior da cidade).

Pouco menos de trezentos mil habitantes, pouco povoada, Ljubljana desenvolve-se ao longo das margens do rio LiublianaOnde existem muitos cafés ao ar livre, divididos em parte Velho Rico em cultura e em mais área comercial.

O carroda Itália, ainda Meios mais convenientes Para chegar à capital eslovena, mas também há um serviço de ônibus de Trieste. O aeroporto fica a menos de trinta quilômetros do centro, mas não tem conexão direta com a Itália, exceto em algumas épocas do ano.

No entanto, é uma cidade para descobrir e acima de tudo péscaminha pelo centro e chega a forte Para controlá-lo e desfrutar do forte Efeitos ambientais O que o diferencia, tendo sido dedicado a um centro pedonal no centro da cidade desde 2016.



visitar

O Castelo de Ljubljana é um dos lugares mais emocionantes da cidade eslovena

sugestivo da Bretanha

toque de Françapara fechar, com o quinto destino a descobrir: vamos entrar Bretanhapara mim São Malo.

No norte do país com temperaturas moderadas Mesmo no verão e não muito longe do famoso Mont Saint-Michel, Saint Malo tem uma grande beleza castelo fortificado Lá você se perde entre dois quilômetros de muralhas e uma vista do horizonte do mar, que evoca uma rica história de navios e piratas.

Pouco menos de cinquenta mil moradores Centro Baseado emIlha Ligada à costa e fundada no século XII, foi uma cidade pirata Reza a história, quem conseguiu oficialmente Para o rei francês (já que possui um documento oficial legalizando sua atividade para lutar contra os inimigos), com estrito respeito às regras de engajamento na guerra para não ser levada em consideração.”piratas“.