Oscar 2023: esperando o tapete vermelho. Aqui estão os 10 vestidos mais bonitos de todos os tempos

Zendaya, 2022

O Oscar sempre entrega um dos tapetes vermelhos mais seguidos do mundo (junto com o Met Gala). Até a data de 2023, isso não decepcionará as expectativas. Aqui estão alguns dos vestidos mais bonitos que enfeitaram o tapete vermelho do Oscar. Zendaya arrasou com um dos conjuntos mais inesperados da noite com seu look Valentino Couture 2022: ela optou por um top branco de botão com uma saia prateada de lantejoulas. Simultaneamente moderno e clássico, uma nova interpretação da magia.