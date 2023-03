ASSOIDE – O PRÓXIMO CAMPEONATO MUNDIAL 2025 NA ITÁLIA

A excelente notícia sobre asa delta veio do Porto em Portugal: os delegados da FIA, por unanimidade, atribuíram à Itália o próximo campeonato mundial em 2025. A nomeação foi avançada por Delta Laveno e Aero Club Liga Pilotti.

O evento será realizado em Laveno Mombello, cidade da região de Varese com vista para o Lago Maggiore, historicamente associada ao voo livre, ou seja, sem motor, e à asa delta, um esporte totalmente imerso na natureza. Basta pensar que nos próximos dias 2, 3 e 4 de junho será realizada a 35ª edição da Copa Valerio Albrizio, a competição de asa delta mais antiga do cenário internacional com participantes de toda a Europa. A chamada vasta área de Pradaccio, na fronteira com o município de Cittiglio, será usada como residência oficial, e o Poggio Sant’Elsa na montanha Sasso del Ferro, onde também está localizada a estação do teleférico, será usado como take away.

Os Campeonatos do Mundo de 2025 serão antecedidos no ano anterior por outro grande evento internacional, o Pré-Campeonatos do Mundo, significando uma espécie de ensaio da área de voo dos pilotos que terão então de enfrentar os Campeonatos do Mundo. O evento foi muito bem recebido pelas autoridades locais, que foram consideradas oportunidades extraordinárias para promover o turismo esportivo no Lago Maggiore, a começar pela administração do município de Laveno, a pioneira em apoiar a candidatura junto à Associação de Futebol, e os filiados à a Associação de Futebol. Vizinhos Cittiglio e Sangiano a seguir, em sinergia com Delta Club Laveno e Aero Club Lega Piloti.

A Itália se apresentará na Copa do Mundo com um recorde respeitável: dez títulos mundiais e seis títulos europeus, o último dos quais foi conquistado no verão passado nos céus da Úmbria pela equipe formada por Marco Lorenzi, Alessandro Blonner, Manuel Rivelli, Filippo Ubichi , cristão. Ciech e Davide Guiducci sob a orientação de Flavio Tebaldi de Varese. Ciech também foi transferido do Trentino para o Varese, 11 vezes campeão italiano, três vezes campeão mundial e um europeu. Nenhum sistema esportivo trouxe mais títulos para a Itália.