Camila Costanzo, O que ela disse ao pai antes de morrer: últimas palavras tocantes

O fundo choroso da morte de Maurizio Costanzo. Foi o que Camila Costanzo disse ao pai antes de sua morte. Preparem seus lencinhos porque o cenário é muito triste.

morte Maurício Costanzo Foi um episódio muito triste que aconteceu em 2023. Embora já tenham se passado vários dias, tudo ainda está muito vívido, até porque estou sofrendo mais agora. São crianças e pobre Maria de Felipe. Chegou um novo pano de fundo sobre esta triste história, e aqui está o que ele disse Camila Costanzo para o pai antes que ele morra.

amor por seus filhos

O conhecido maestro Maurizio Costanzo, na juventude, perdeu muito como pai aos olhos dos filhos que teve com a ex-mulher. Nos anos posteriores, graças à experiência e talvez a pessoa certa além de Maurizio recuperado relações sexuais plenas com toda a sua descendência. E graças precisamente a este clima de paz, Todos os três filhos Di Costanzo sempre se deu muito bem.

Justamente por causa dessa serenidade recém-encontrada, Costanzo foi ritual que não quis desistir. Tudo está bem quinta-feira para o almoço Todas as crianças foram para a casa do pai Maurizio e almoçaram juntas. Graças a este momento, cada um deles sempre poderá guardar doces lembranças em seus corações.

As últimas palavras de Maurício

Foi a morte de Maurizio Costanzo Abrupto e totalmente inesperado. Ele estava doente, sim, mas não gravemente. Foi por isso que seu declínio foi um choque para todos. Um dos melhores amigos de Costanzo, um advogado George Asoma revelou o que eram As últimas palavras de seu amigo Dirigindo-se à filha Camila Costanzo: “Ele ainda estava consciente.

Asuma sempre foi Muito apegado ao MaurizioApesar das opiniões divergentes sobre crenças religiosas, as duas sempre estiveram em harmonia. É justamente por causa desse vínculo que Asuma tem assistido ao pobre Costanzo com sua família. A esse respeito, Jorge Ele disse que estava muito preocupado Para Maria de Felipe:

“Maria é quem me preocupa: por trás da aparente separação, ela esconde emoções profundas, como percebi ao vê-la sofrer a perda dos pais. Pode contar sempre com o apoio do filho Gabriel e uma saída de trabalho, mas ele vai precisar de muito amor de nós amigos para preencher ao máximo o vazio que ele sente.” .