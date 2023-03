De Reno a Netflix, o iídiche não conhece limites

Homenagem, ou seja, apreço e gratidão por quem escreve um livro que preenche o vazio, por quem produz uma obra que carece do mercado de ideias. E na Itália não havia um texto editorial inteligente sobre a história da língua iídiche, a “terminologia” (mas autoidentificada) que combina elementos do hebraico, alemão antigo e eslavo, escrita em escrita hebraica e usada pelos ashkenzitas da Europa Central e Oriental em suas vidas diárias por cerca de dez séculos. Não foi até 1978 que seu valor cultural e literário foi reconhecido que o Prêmio Nobel foi concedido a Isaac Bashevis Singer, o escritor nesta língua que talvez seja mais conhecido do público em geral. Preencher esse vazio foi pensado por Anna Linda Calo, professora de hebraico na Universidade de Milão e tradutora (também) de iídiche, que acaba de publicar um volume com Garzanti intitulado Linguagem sem fronteiras. Magia iídiche e aventuras (pp. 226, € 18,00), uma excursão completa de seus primeiros testemunhos no século XIII, mas evidentemente falado antes, mesmo da exploração do século XX, paradoxalmente ao mesmo tempo que a destruição (hebraico). shoah) Do povo e do próprio mundo que aquela língua havia criado e feito viver por séculos, fora das fronteiras políticas mutáveis ​​das nações européias. O fascínio que a escritora experimentou em seus anos de formação e estudo agora transmite aos leitores, que se emocionam com o estilo espirituoso e espirituoso, profundo sem pedantismo, desta obra que se lê como um romance histórico e na qual a própria escritora vive como personagem . Começo iídiche? Eles não pareciam, no entanto, estar envoltos nas brumas do vale do Reno em que importantes comunidades judaicas já estavam ativas no século XI, e cujas escolas talmúdicas formaram aquele Rashi de Troa, grande comentarista dos textos sagrados do judaísmo, tragicamente visitado pelo Anjo da Morte no papel de cavaleiros da campanha da Primeira Cruzada em 1096. A partir desse momento, a linguagem e as (des)aventuras dos filhos e filhas de Israel no norte da Europa se entrelaçaram, para o bem ou para o mal, por caminhos diferentes e raramente paralelos até a língua de seus seguidores sefarditas, carregada (não confundir com as Dolomitas), língua em que o hebraico se mistura com o espanhol. Se os sefarditas logo se adaptaram ao uso do árabe, a língua das sociedades em que viviam (embora também escrevessem importantes obras filosóficas em seu próprio dialeto, o judaico-árabe), os ashkenazi permaneceram fiéis ao iídiche, uma língua a que podiam servir. Seja na culinária ou na oração (para as mulheres) e no entretenimento. Para este último uso, veja o maravilhoso romance de cavalaria, em Ottava Rima, também conhecido como bufo Dantona, Escrito por Elie Bucher em iídiche em Pádua entre os séculos XV e XVI e publicado em 1541 1541 (uma edição crítica editada por Claudia Rosenzweig, anos atrás). Portanto, o iídiche também era falado e escrito na Itália renascentista. As vicissitudes de um século de exílios de Espanha e Portugal, a Reforma e finalmente dos guetos, cortaram a ligação entre a península italiana e os Ashkenazim, e esta língua foi gradualmente esquecida; Este não era o caso na Europa Oriental, onde tanto os seguidores do herege Shabbatai Zvi quanto os fervorosos seguidores do movimento hassídico falavam e escreviam em iídiche. O volume de Callow percorre as principais etapas de toda essa história, até a primeira luta dentro do judaísmo, a luta entre o Iluminismo e os Tradicionalistas, que se tornou uma guerra de linguagem, pró-contra o iídiche, abominado como sinal de decadência por ambos esses. que desejavam e os judeus falavam apenas “alemão puro” e por aqueles que, ao contrário da corrente, sonhavam que falariam, na realidade que voltariam a falar “hebraico puro”. O povo Ashkenazi, até a primeira metade do século XX, parecia ignorar o conflito e continuar a se expressar em “iídiche puro”, que, graças às suas impurezas, tornou-se uma língua rica em metáforas e poesia, repleta de forte identidade capaz de auto-ironia, bem como humor mordaz. bobemayses, Literalmente “contos da avó”, como explica Kalow (talvez pelo título da obra de Elie Bucher), a mesma linguagem que imortalizou a dura vida estetoleque Aldeias judaicas na Europa Oriental, nas pinturas idílicas de Chagall e nas três obras-primas do cantor, Shalom Alekhem, Haim Grid e Avrum Soutzkiver, para citar algumas. Em sua meticulosa reconstituição, Callow evoca os acontecimentos e as personalidades que, sobretudo no início do século XX, determinaram a salvação do iídiche como língua “judaica” (afinal, esse é o sentido do termo), como os chernovets Conferência de 1908 e como este Natan Birnbaum cuja autobiografia é a melhor evidência dos dilemas espirituais e políticos de um estudioso judeu em busca de sua alma, no período de tempo que vai de meados do século XIX a meados do século XX. Ao contar essas histórias, a autora explica como se apaixonou por aquela língua, assim como pelo hebraico (que ela escreveu anos atrás, vol. língua que viveu duas vezes, novamente para Garzanti) e como ele abraçou a sabedoria um tanto estóica de Tevye, o leiteiro, protagonista da obra-prima homônima, evidentemente em iídiche, de Schalom Aleykem. O iídiche tem se divertido ultimamente Locação Por meio de duas séries de TV de sucesso, a Netflix intitulada estezel E Não convencional, Onde a escolha de falar assume dois significados diferentes e opostos: em Nova York, em vez de inglês, isso serve para rivalizar com a cultura americana em favor da “distinção em mosaico”, por assim dizer; Em Jerusalém hoje, em vez do hebraico, ajuda a afastar-se do sionismo e de todas as formas de judaísmo secular iluminista. Os contextos e os lugares históricos mudam, mas estamos sempre diante de um dilema que começou no século XVIII, dilema que é a cruz e a felicidade de todo o judaísmo moderno e contemporâneo, tão particular e universal ao mesmo tempo que se tornou o espelho de grande parte da crise cultural ocidental. Mesmo lendo a literatura iídiche traduzida, diz Kalow, “percebe-se a angústia de uma época, a urgência de uma ideia, o desejo de conhecer e interpretar a si mesmo, ou seja, o destino supremo do homem”. Talvez aqui resida o encanto de uma língua que olha para o céu, mas que tem os pés sempre bem assentes na terra.