Antonella Clerici: Morte súbita devasta torcedores. Foi o que aconteceu!

E luto no programa é sempre meio diaque conduziu Antonella Clerici. O programa de culinária, transmitido todos os dias na Rai1, está chorando Morte súbita e muito dolorosa. Como todos os dias, o programa foi transmitido, mas antes de apresentar os vários convidados e suas receitas, Antonella Clerici queria Eles se reúnem em torno da família Para alguém muito querido do programa.

O programa é particularmente apreciado pelo ambiente familiar que reina no estúdio e pela personalidade viva e simpática da anfitriã Antonella Clerici, é sempre meio dia é clássico movendo-se em que o público ama E quem olha com prazer, e se sente “em casa”.

por esta razão Publicidade de Antonella Clerici Suas palavras de consolo fizeram todos chorarem. Foi o que aconteceu!

Mensagem e carinho de Antonella Clerici

No início do episódio de 9 de março, Antonella Clerici apresentou-se ao público com uma atmosfera melancólica E ela imediatamente enfatizou o quanto todos que trabalham no programa são um para ela uma grande familiaEles estão unidos pelo carinho e pelo trabalho conjunto. Depois dessa premissa profunda, o apresentador então revelou quem era Faleceu de repente O pai de uma pessoa muito importante no show.

“Também tem outra parte, os famosos bastidores, atrás das câmeras”, contou a apresentadora. Depois de vivermos juntos por três anos, Nós sempre nos amamos muito. Ele revelou: “Ontem alguém perdeu o pai e queríamos enviar a ele todo o nosso carinho e dar um grande abraço em você. Lucas nós te amamos“Conclui.

então Aplausos longosdirigido especificamente a Luca, possivelmente um dos autores ou ilustradores do programa. O público no estúdio e em casa ficou impressionado Lindas palavras da apresentadora e muitas mensagens de condolências chegaram à família afetada pelo luto.