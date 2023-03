A quarta edição do SACRAE SCENAE foi apresentada no Parlamento Europeu em Bruxelas

O festival de cinema dedicado às fidelidades populares “Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival” está a tornar-se cada vez mais internacional: a quarta edição foi apresentada hoje, terça-feira, 8 de Março, no coração da Europa, na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, onde um delegação convidada pelo eurodeputado Marco Zanni, presidente do Grupo Europeu de Identidade e Democracia, reuniu-se ainda com a presidente do Parlamento, Roberta Metsola.

O Sacrae Scenae, a ser anunciado hoje, acontecerá em Ardesio (Bergamo) no outono de 13 a 15 de outubro, organizado por Vivi Ardesio com o município, Pro Loco e em colaboração com a paróquia e direção artística da associação Cinema e Arte. Uma delegação Orobic de autoridades, parceiros e jornalistas participou com os organizadores na Bélgica: havia representantes das instituições e parceiros, Conselheiro Fabio Ferrari para a Província de Bergamo, Matteo Bertolotti para Acec – Sale della Comunità di Bergamo, Banca di Bergamo Credito Cooperativo O vice-presidente de Milano, Duilio Baggi, na Cà del Botto Ivana Carminati, depois Mauro Pezzoli da Oasi Odontotecnica, Giovanni Zucchelli da Gimab, Annunciata Morstabilini do Albergo Ristorante Ardesio Da Giorgio, a contadora Niside Bertola, presidente do Festival do Júri Popular Umberto Zanoletti e alguns jornalistas.

“Realizar a apresentação da 4ª edição do Sacrae Scenae Festival em Bruxelas foi uma honra para mim: durante o evento tomei consciência daquele sentido de comunidade que a União Europeia em algumas ocasiões tem dificuldade em compreender. Realidades como a de Ardesio, com os seus voluntários muito jovens e a vontade de fazer algo de exemplar nas nossas terras, penso eu, são exemplos virtuosos por toda a Europa. Tal como foi reafirmado durante o evento, esta paragem em Bruxelas deverá fazer parte de um processo mais alargado que levará o festival a um maior desenvolvimento na sua dimensão internacional. Obrigado a todos os convidados que compareceram e especialmente à presidente Roberta Metsola que prestigiou o evento com uma recepção calorosa », comentou o deputado Marco Zanni, presidente do Grupo Identidade e Democracia.

Entre as intervenções proferidas pela manhã, Allegra Yavrat, directora interina do Instituto Cultural Italiano de Bruxelas, manifestou o seu interesse por um evento “um festival interessante, aberto à fidelidade popular e com tendência internacional” que pudesse assim incluir diferentes sociedades em o mundo e fortalecer o vínculo entre o sagrado e sua representação.

Mauro Rota, Presidente do Clube de Bruxelas de Ente Bergamaschi nel Mondo, deu as boas-vindas à delegação, lembrando a forte relação que o povo de Bérgamo tem com Bruxelas e propondo sinergia com os organizadores para promover o festival entre o povo de Bérgamo do mundo em comitês. Giuseppe Costa, Diretor da Delegação da Região da Lombardia junto à União Europeia, também esteve presente.

Simone Bonetti, presidente da Vivi Ardesio e membro do Conselho de Cultura da Ardesio, disse: “Foi realmente emocionante trazer o Ardesio e nosso festival aqui em Bruxelas para o Parlamento Europeu, uma oportunidade única para promover e fazer crescer o evento. para lançar as bases de uma nova sinergia. Agradeço a todas as instituições e parceiros que acreditaram no nosso projeto, a quem nos apoiou e a quem aceitou o nosso convite para nos acompanhar a Bruxelas ».

O criador e presidente do festival, Fabrizio Zuccelli, recordou as suas metas e objetivos: «O cinema permite que todos falem, e queremos oferecer às nossas comunidades as experiências, histórias e rituais de diferentes sociedades do mundo, e redescobrir o sagrado. O festival quer ser um grande projeto cultural.

“Mais uma vez no Ardesio, graças ao Sacrae Scenae você vai respirar cultura internacional” completou o Diretor Artístico do Festival, Roberto Gualdi, mostrando o empenho da Sociedade de Cinema e Arte em trazer o Sacrae Scenae para ser protagonista de uma fascinante viagem pela sétima arte, o cinema.

O Festival: Seus Objetivos e Divulgação

Nascido de uma ideia do Presidente do Festival Fabrizio Zucchelli, o Sacrae Scenae, único no panorama festivo da temática proposta, pretende não só promover o santuário da Madonna delle Grazie d’Ardesio, já destino de peregrinação e passeios , mas também para se tornar cada vez mais um evento cultural que dê a conhecer, através do cinema , as várias iniciativas de base associadas ao mundo das fidelidades em todas as suas formas e características, incentivando as regiões a registar e documentar essas tradições.

O concurso internacional para a seleção de filmes a serem exibidos na quarta edição do festival termina a 15 de julho de 2023. Podem inscrever-se curtas, médias, longas e animações que recontem tradições associadas à devoção popular. Numerosos pedidos já foram recebidos da Itália, Alemanha, Portugal, Ucrânia, Estados Unidos, Filipinas e Cingapura.

Em 2022, houve mais de 70 inscrições de 29 países ao redor do mundo. Nas três primeiras edições, foram mais de 200 filmes indicados de 34 países. O júri do festival selecionará os filmes que serão exibidos durante os três dias e definirá os vencedores. Ainda para 2023, serão atribuídos vários prémios: para além do vencedor geral que receberá o Campanile d’Oro e das menções honrosas atribuídas pelo Júri do Festival, haverá o Prémio do Júri Popular.

O patrimônio coletado pelo Festival está hospedado em uma das salas futuristas do Polo Culturale di Ardesio desde 2022. Aqui, nos espaços do Museu MEtA, que serão afetados por algumas intervenções importantes, a Filmoteca ou Mediateca , foi inaugurado durante a terceira edição do Festival, que integra todos os filmes Já disponíveis (mediante reserva) a investigadores, estudantes e cidadãos. Também entre os objetivos do festival, em colaboração com a Universidade de Bergamo e a Diocese de Bergamo, está a criação de um centro de estudos sobre religiosidade popular em Ardesio.

O festival será aberto na sexta-feira, 13 de outubro, no cinema Oratorio di Ardesio, e terminará com a cerimônia de premiação no domingo, 15 de outubro. As apresentações, que terão entrada franca, terão início na noite de sexta-feira e decorrerão durante todo o fim-de-semana. Várias datas estão programadas durante os três dias do evento, incluindo o concerto de alta altitude no refúgio Alpe Corte, apresentações teatrais e musicais, visitas guiadas gratuitas e canapés com música no final dos três dias.