Morreu Sergio Steno – Notícias

Sergio Steno, 83 anos, morreu esta manhã no hospital de Florença. O cartunista, pai de Bobo e ex-diretor da unidade, estava internado há alguns dias: já estava doente há algum tempo. Sergio Steno, que também foi escritor e diretor – estreou em 1989 com Cavalli si nasce – nasceu em Biancastagno (Siena) e depois viveu em Scandicci, nos arredores de Florença.

Estreou-se com Bobo em 1979, na história em quadrinhos mensal Linus: uma longa aventura desde então, com sátira educada, mas mordaz. Bobo, esquerdista convicto e protótipo do intelectual italiano comum, trabalhador e homem de família frustrado, percorria as páginas de vários jornais e revistas, onde frequentemente comentava os acontecimentos do dia de forma incisiva. “Bobo nasceu, como muitas vezes acontece, do desespero – disse Steno anos atrás -. Eu era um homem problemático, em crise. Estava procurando o que fazer quando crescesse. A imagem de Bobo nasceu instintivamente. Até o nome. Bobo é bravo, frustrado, romântico, democrático, esquerdista.” Foi colaborador entre 1980 e 1981 na página cultural do jornal Il Messaggero, e a partir do ano seguinte no l’Unità, do qual foi o cartunista “histórico” e depois tornou-se diretor em 2016. Também fundou a Steno e dirigiu a revista semanal. Desde 1986 o satírico Tango. Também colaborou com a Rai3, onde em 1987 dirigiu a coluna Teletango, e em 1993 criou o programa satírico Cielito Lindo Também colaborou com Avvenire, La Stampa e Atlante, a revista online de Treccani.

“Até os melhores lápis se desgastam. Adeus, Sergio.” É assim que Vauro Sinisi homenageia Sergio Steno, com um cartoon que mostra um lápis que ficou curto por estar muito afiado.

