Glamour, beleza e estrelas em abundância: a festa Vanity Fair x Armani Beauty no Festival de Cinema de San Sebastian

O céu sobre San Sebastian ficou branco esta semana. Os rastros monitorados por seus aviões revelaram sua chegada de todo o mundo equipe O mais escolhido do mundo do cinema. Até os amantes do cinema, porque neste recanto perolado do Mar Cantábrico há sempre lugar para quem fez do cinema um dos pilares da sua vida. E com essa paixão que Alberto Moreno Responsável pelo conteúdo editorial Galeria de vaidade Espanha, acolheu os participantes na celebração 71º Festival de Cinema de São Sebastião. Aconteceu Beleza Armani É decorado com a marca da elegância.

“Muitos de vocês aqui, com sua arte, sua dedicação, seu interesse, sua observação e seu cinema, estão criando magia”, começou Alberto Moreno, enquanto os presentes erguiam taças de champanhe em um gesto de boas-vindas. TabacariaCentro Cultural de Referência de São Sebastião. “O crítico iniciante que fui há 17 anos, estagiário da EFE, veio a San Sebastián por recomendação de um colega. Ele me explicou que é aqui que as coisas acontecem. Dezessete anos e uma semana depois, voltei a sentar-me no mesmo café em frente ao Corsaal onde outros grandes nomes como Carlos Buero, Oti Rodríguez Marchante e Antonio Gasset Dubois – que descanse em paz – escreveram suas memórias. Onde comecei a escrever. Voltei para visitar os salões de 100 lugares do prédio, onde foram apresentadas histórias maravilhosas. É incrível como este festival consegue ser tão emocionante como da primeira vez. Como não comemorar? “Espero que esta seja uma grande celebração do festival por muitos anos.”

Espaço Tabacalera, iluminado e decorado para a festa Vanity Fair x Armany Beauty. Fotografia: Cecilia Alvarez-Hevia Arias.

Suas palavras foram acompanhadas de um olhar atento para pessoas como o ator Luis Tosar Que, assim que chegou, viu de longe o colega Martinho Rivas Eles correram na mesma direção para se abraçarem calorosamente. Tosar foi, de longe, um dos nomes mais citados no partido. A equipe de fotógrafos presentes no evento pediu ao embaixador da Armani Beauty Miguel Ángel Silvestre alcançar foto Para tirar sua foto oficial. O diretor do Festival de São Sebastião José Luis Ribordinos foi o primeiro a entrar no espaço pouco antes de Maria Pombo Influenciadores E a amiga de Armani: “Nunca vi a Tabacalera tão linda como hoje… que luxuosa”, diz ela enquanto admira as infinitas mesas cobertas de flores. Flores que mais tarde se transformaram em pratos requintados criados pelo Centro Culinário Basco.

“Estou muito emocionado. É como se fôssemos uma família. A fala do Alberto me lembra que por trás de todo esse cuidado também há histórias com alma. No meu caso, a Giorgio Armani foi a primeira empresa a trazer um guarda-roupa que levou a o cinema. Alguns muito famosos como gigolô americano ou armas femininas, Entre muitos. Desde então, esta associação tem crescido a cada ano Julieta Dalton, Diretor Geral da Armani Beauty Espanha e Portugal. “A semelhança entre moda, cinema e beleza é que as três coisas nos transportam para outro lugar. Eles nos permitem sonhar e viajar. Não é por acaso que a marca beleza De Armani se tornou referência no tapete vermelho. O Festival de Cinema de Cannes, a Berlinale, o Festival de Cinema de Veneza e, desde o ano passado, o Festival de Cinema de San Sebastian. Proponho um brinde ao cinema e à beleza.”

Alberto Moreno, Chefe de Conteúdo Editorial da Vanity Fair Espanha. Fotografia: Cecilia Alvarez-Hevia Arias. Juliet Dalton, Diretora Geral da Armani Beauty Espanha e Portugal. Fotografia: Cecilia Alvarez-Hevia Arias Simone Marchetti, Diretora Editorial Europeia da revista Galeria de vaidade. Fotografia: Cecilia Alvarez-Hevia Arias

Daqui a pouco Simone MarchettiDiretor Editorial Europeu da feira de vaidades, Pegando o microfone para dizer algumas palavras, a modelo e compatriota da diretora Antonia Delati comemorou sua compatriota no fundo da sala, arrancando aplausos do público. “para Galeria de vaidade Adoramos celebrar o cinema, mas acima de tudo Galeria de vaidade É uma ponte. Hoje parte do mundo está em declínio. Galeria de vaidade É uma ponte estranha porque permite avançar. Você pode olhar para trás, mas seguir em frente. Acredito que todos estes belos artistas, actores, realizadores, escritores, jornalistas… têm apenas uma missão: levar a cultura um passo em frente. “E transformá-lo em um sonho imparável”, disse Marchetti, que pôde conversar com ele no início do evento. Lourdes Hernández Ele se interessou em examinar Ramonao último filme Do artista nas plataformas italianas.

Após os discursos, iniciou-se o banquete, que incluiu uma série de pratos com um toque inspirado na excelente gastronomia basca, primeiro o ravióli com txangoro, erva-doce e lagrima de ervilha, e a costela Angus com osso com morel e ervilhas. Meio gelado e o tiramisu com café, que Silvestre e Rivas escolheram provar duas vezes.