Medo por Samantha De Grenette: Um acidente irreparável em casa | “Agora ela está com medo e vulnerável.”

Samantha de Grenette queria falar o que pensava sobre uma situação um tanto complicada. Aqui estão suas dúvidas e confusão.

A bela tem 52 anos Samantha DegrenetNo entanto, poucas pessoas dão Idade dele, pois parece muito menos. Com esse ar A eterna menininharadialista e showgirl, é uma delas hoje Presença constante No coração de seus seguidores graças à sua presença nas redes sociais. Ela não apenas compartilha esquetes engraçadas com sua amiga Elinor Casalegno, mas… Fatos da vida Jornais que o representam.

Ele frequentemente revela que é um influenciador bandeira É sobre aquelas questões onde você deixa aquele sentimento de lembrança interior, por isso não é surpreendente que Samantha queira expressar sua opinião Na verdade O que está circulando na internet atualmente. Aqui está o que ele está se referindo.

Provérbios de Samantha de Grenette

Como dissemos, Samantha Degrenettende a compartilhar não apenas seus pensamentos sobre eventos importantes, mas também sucessos Fatos pessoaisQue ele deseja compartilhar com seus seguidores leais. A este respeito, ele informou aos seus seguidores há algumas semanas que seu pai, Mário de Grenettepassou por uma cirurgia No quadril Aos 86 anos. O homem que parecia forte e sorridente nas fotos ficou preso Por sua esposa e filhos, mesmo que apenas as duas filhas apareçam na cena. O irmão de Samantha também estava presente, como ela mesma confirmou, mas por causa da relutância em se apresentar publicamente, preferiu tirar aquela foto sem fingir.

No final, não importava o que os fãs pensavam, porque Mario sabia muito bem que tinha tudo O carinho de sua família, com ou sem postagens sociais. De Grenet é muito próxima de seus pais e se sente grata por tê-los saudáveis ​​ao seu lado, disse ela Silvia Tuvanen: “…Saber que ainda posso aproveitar isso me faz a mulher mais feliz do mundo…”

Questão do Grande Irmão

Samantha Degrenet Ele tem um relacionamento idílico com o pai Ela o considera um dos homens mais altruístas que conhece, mas suas palavras mostram muito diferente Em direção a outro pai, o ex-pai de Jevina, Heidi beijos. A verdade sobre o que aconteceu no último episódio de Grande irmãodeixando todos em estado de choque, não só os seguidores mas também os VIPs queriam opinar sobre tudo Essa história. De seu sofá, de Grenette também viu danos irreparáveis ​​sendo causados ​​à casa: Para Heidi, foi demais.

Obviamente não podemos saber qual é Situação real Entre Heidi e seu pai e Massimiliano Varese, mas isso foi tudo impressão O que De Grenet teve em relação a toda esta história: “…a sensação que tive foi a de uma menina assustada, preocupada com a ‘regra’ do pai…”. a Usuário nas redes sociais Ele concordou com ela, ressaltando que a Jevina anterior, na sua opinião, era: “Assustado e vulnerável“, o que piora a situação. O que você acha disso? Você concorda com o que Samantha disse?